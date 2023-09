boygenuis kündigen neue EP THE REST an

Eine der neuen Singles spielte das Indie-Rock-Trio bereits bei ihrem Konzert in Boston.

boygenius haben während ihrer aktuellen Tour ihre neue EP THE REST für den 13. Oktober angekündigt. Am 25. September spielten Julien Baker, Phoebe Bridgers und Lucy Dacus ihre Show in Boston, wo „Black Hole“, eine Single der neuen Platte, ihr Live-Debüt feierte.

Die Band hatte erst im Mai 2023 ihr aktuelles Album THE RECORD veröffentlicht, jetzt folgt kurz darauf bereits ihre neue EP. Diese ist der dritte Tonträger von boygenuis seit ihrer Gründung im Jahr 2018.

Am 25. September gaben boygenius in Boston das erste ihrer fünf geplanten Konzerte in Nordamerika. Hier stellten sie auch das erste Mal ihre bisher unveröffentlichte Single „Black Hole“ vor. Einen Fan-Mitschnitt des Auftritts gibt es hier: