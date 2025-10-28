Brabus-Verlobung: Mili Umicevic sagt ‚Ja‘ — schon wieder

Heute vor 15 Jahren: Die 10 größten Charthits in Deutschland 2010

Brabus-CEO Constantin Buschmann und Mili Umicevic feiern ihre zweite Verlobung. Nach dem Skandal folgt ihr Liebes-Comeback!

Eine gute Beziehung muss einiges aushalten, wie man so schön sagt. Auch einen Social-Media-Skandal? Das Brabus-Pärchen um Constantin Buschmann und Mili Umicevic beweist, dass das geht. Via Instagram gab Umicevic bekannt, dass sich das Paar erneut verlobte.

Vom Skandal zur zweiten Verlobung

Wie erholt man sich am besten von einem Skandal? Während manch eine:r vorschlagen würde, in den Spa zu gehen, sich einen Urlaub zu gönnen oder eine Umschulung zu machen, gehen Brabus-CEO Constantin Buschmann und seine Partnerin Mili einen anderen Weg und verloben sich — zum zweiten Mal.

Nachdem der Rapper PA Sports seiner Frau Luna Rabea eine Mercedes G-Klasse zum Geburtstag schenkte, die ein gefälschtes Brabus-Paket enthielt und von Mili Umicevic in einem emotional aufgeladenen Instagram-Kommentar entlarvt wurde, kam es online zu einem Schlagabtausch, den sich kein PR-Team hätte ausdenken können. Mittlerweile haben sich die Wogen jedoch geglättet: PA Sports hat in dem ganzen Schlamassel einen neuen Song angekündigt, Luna Rabea hat viele Sympathisant:innen dazugewonnen, die Kenntnisnahme der Luxusmarke Brabus wurde auf dem deutschen Markt noch einmal gepusht, und Mili Umicevic konnte ihre Kritiker:innen in ihrem Entschuldigungs-Video zur Ruhe stellen.

Ende gut, alles gut also. Fehlt nur noch eine Sache – die Traumhochzeit.

„YES – AGAIN“: Verlobung Nummer zwei

Offiziell sind die beiden schon seit Oktober 2024 verlobt, eine Hochzeit blieb bisher aus. Jetzt postete Mili Umicevic auf Instagram jedoch ein Bild, das den Trauungstermin womöglich beschleunigen könnte.

Im gemeinsamen Saudi-Arabien-Urlaub, gesponsert vom Luxus-Resort „Desert Rock“, erneuerten sie ihr Versprechen. „YES – AGAIN“, schrieb Umicevic unter das Foto und zeigte den Klunker an ihrem Ringfinger. Buschmann und Umicevic zelebrierten Verlobung Nummer zwei inmitten eines Canyons, unweit vom Roten Meer, und erhielten auch Glückwünsche des Desert Rock Resorts persönlich.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Durch dick & dünn

Constantin Buschmann, CEO von Brabus, und Mili Umicevic sind seit 2023 öffentlich ein Paar. Neben der Liebe für gute Autos – allen voran offensichtlich ihre eigene Marke Brabus – teilen Umicevic und Buschmann ihre Neigung zum dekadenten Lebensstil. Egal, ob Urlaub in Paris, Fashion Week in Mailand oder ein Besuch bei der Formel-1-Rennstrecke — das Paar ist stets Seite an Seite zu sehen.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Selbst während des Skandals um PA Sports, seine Frau Luna Rabea und Mili Umicevics „emotionale Umgangsweise“ mit der Brabus-Fälschung hielt das Paar zusammen. Das Image des Unternehmens unter Buschmann schien für einen kurzen Moment ins Wanken zu geraten, und obwohl es seine Verlobte war, die den Aufruhr überhaupt erst anstieß, hielt Buschmann zu seiner Partnerin.

Im offiziellen Brabus-Statement nahm er sie in Schutz, erklärte, er als CEO übernehme die Verantwortung und stellte sich hinter Umicevics Handeln — sei es letztlich ein Indikator für die aufrichtige Involviertheit der Influencerin in ihre gemeinsamen Geschäfte. In einem Beitrag von September 2024 etwa schreibt Mili Umicevic unter ein Foto der beiden am Strand: „Not only a couple .. business partners and best friends too“.