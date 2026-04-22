Harry Styles und Zoë Kravitz: Verlobungsgerüchte nach Ring-Sichtung

Ein Ring an Zoë Kravitz' Finger befeuert Verlobungsgerüchte. Was hinter den Spekulationen steckt.

2026 ist das Jahr des großen Harry-Styles-Comebacks. Mit „Kiss All the Time. Disco, Occasionally“ brachte er am 6. März 2026 sein viertes Studioalbum heraus. Zudem zeigte er sich bei den Grammys und trat bei den Art Awards auf. Am 16. Mai startet dann seine „Together, Together“-Tour in Amsterdam. Der Musiker bestreitet also ein ereignisreiches Jahr. Seit Kurzem gibt es weitere Gerüchte außerhalb seines musikalischen Schaffens, die sich mit seinem Privatleben auseinandersetzen.

Liebesglück mit Verlobung?

Harry Styles und Zoë Kravitz bestätigten zwar nie offiziell, in einer Beziehung zu sein, dennoch wurden die beiden schon oft auf vertraute Art und Weise miteinander gesichtet – etwa Arm in Arm in Rom oder in Berlin, wo der Brite länger lebte, vor und in dem Techno-Club Berghain. Insofern sind sich sowohl die Medienbranche als auch Fans sicher, dass es zwischen dem Sänger und der Schauspielerin ernst ist.

Die gemeinsamen Sichtungen des vermeintlichen Paares stehen stets im enormen Interesse der Öffentlichkeit. Sobald die beiden Stars sich öffentlich zeigen, gehen dazugehörige Fotos viral. Immer wieder werden Look und Outfits der Schauspielerin und des Sängers diskutiert und analysiert, wobei das Feedback stets positiv ist.

Zuletzt wurden Harry Styles und die Tochter des Musikers Lenny Kravitz bei einem Spaziergang in London gesichtet. Auch hier gingen Fotos natürlich binnen kürzester Zeit viral – und ein besonderes Detail fiel Betrachter:innen ins Auge, das für wilde Gerüchte rund um den schon lange diskutierten Beziehungsstatus des Duos sorgte.

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Konkret geht es um einen Ring am Finger von Zoë Kravitz, den sie erst seit Kurzem zu tragen scheint. Bis die ersten Interpretationen rund um das Schmuckstück aufkamen, dauerte es nicht lange. Seitdem kursieren Spekulationen um eine mögliche Verlobung und die Frage, ob die beiden ihr vermeintliches Liebesglück nun endgültig manifestieren.

Zoë Kravitz bei Harry-Styles-Tour dabei?

Angeblich sollen der 32-Jährige und die Mimin bereits seit August 2025 zusammen sein. Wie es aussieht, halten sie die mutmaßliche Beziehung bewusst unter Verschluss und setzen auf Privatsphäre.

Dennoch äußerte sich vor einiger Zeit ein Insider gegenüber dem „People“-Magazin. Demnach legen beide viel Wert auf gemeinsame Zeit. Trotz eines vollen Terminkalenders überlege die 37-jährige Darstellerin, den „As It Was“-Interpreten auf seiner Tour zu begleiten. Ob es dabei dann offizielle Updates zu den kursierenden Gerüchten geben wird, bleibt abzuwarten.