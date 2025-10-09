Brabus-Drama auf Instagram: „Fake“-Vorwurf gegen PA Sports

Das sind die 100 besten Live-Alben aller Zeiten

Nach Fake-Vorwürfen verteidigen PA Sports und Luna Rabea ihre G-Klasse auf Instagram

Was als liebevolle Geste begann, artete auf Instagram in einen Streit in der Kommentarspalte aus. Und alles wegen eines Autos.

Der Deutschrapper Parham Vakili, bekannt als PA Sports, überraschte seine Frau Luna Rabea mit einer von Brabus umgebauten G-Klasse.

Luna Rabea: „Du hast mit Brabus so viel zu tun wie ich mit Rap“

Sie hatte vor kurzem verlauten lassen, ihr gefalle die Brabus-Version des Wagens, und Vakili wollte mit dem Geschenk eine nette Geste bereiten. Luna Rabea präsentierte stolz die G-Klasse auf Instagram, das Internet feierte Vakilis Idee und den Brabus-Umbau. Und dann kursierten Gerüchte, dass es sich um das ehemalige Auto des YouTubers JP Performance handele.

Jetzt sorgt jedoch eine ganze Flut von Kommentaren für Aufsehen. Mili Umicevic, Partnerin von Brabus-CEO Constantin Buschmann und laut Insta-Bio Direktorin der „VIP Relations“, schrieb in den Kommentaren unter dem Bild, dass die umgebaute G-Klasse eine Brabus-Fälschung sei. Ihr Vorwurf: Die Felgen, die Innenausstattung und der gesamte Brabus-Status seien nicht original

Wörtlich schrieb sie: „Rocket Felgen? Das Fahrzeug ist leider nicht von uns, auch das Interieur ist Fake!! Sorry to say aber dein Mann hat dir ein Fake Brabus gekauft.“

Sie empfahl Luna Rabea, nochmal bei ihnen in der Werkstatt vorbeizukommen, um sich einen „echten Brabus“ zu kaufen. Daraufhin reagierte diese, dass es sich bei dem Wagen um mehr als nur um materielle Faktoren handele und weiter: „Du Arme, wenn das deine Werte sind!“

Luna Rabeas Follower:innen stiegen schnell mit in die Diskussion ein und verteidigten die Influencerin, wiesen die Umicevic auf ihre Wortwahl hin und zeigten Solidarität mit Vakilis simplen Versuch, seiner Frau eine Überraschung zu bereiten. Während es zu heißen Debatten kam, zeigte sich Luna Rabea jedoch unbeeindruckt und schrieb: „Schwester chill einfach, du hast mit Brabus so viel zu tun wie ich mit Rap.“

Luna Rabea reagiert mit Humor

Daraufhin wurde ihr mit Konsequenzen gedroht: „Das schauen wir dann, wenn du deinen Briefkasten öffnest.“ Über diese Reaktion ließ sich Luna Rabea dann in ihrer Instagram-Story aus. Dort warf sie der Partnerin des Brabus-CEOs Missgunst vor und bezeichnete sie als „selbstdarstellerisch, materialistisch und nichtsgönnend“.

Umicevic wies diese Vorwürfe in ihrer eigenen Story dann zurück — sie würde Luna Rabea alles gönnen und die Kommentare seien „nicht böse gemeint“ gewesen. Trotzdem kommentierte sie weiter hinsichtlich der Sicherheitsrisiken, die besonders bei gefälschten Autos auftauchen würden und schädlich wären. „Es kann Leben kosten, und dass nur, weil einer flexxen will vor seiner Community“, hieß es.

Luna Rabea wiederum hält ihr Statement für fragwürdig. Der einzige Weg, um die Situation noch zu retten, sei Humor – weswegen sie vorschlug, dass die beiden bei einem „Inliner-Battle“ alles im Privaten klären könnten. Die Brabus-Managerin nahm das zunächst an und zeigte sich positiv gestimmt. Dennoch scheint der Streit kein Ende zu finden: In den privaten DMs ging es weiter und Luna Rabea wurde letztlich angeblich vom Brabus-Account auf Instagram blockiert.

PA Sports reagiert

Auf seinem eigenen Account meldete sich nun auch Vakili zu Wort. Er erklärte, dass er keine große Sache daraus machen wolle, „auch wenn ich könnte“. Der Rapper sagte zudem, dass es „unschön“ sei, dass man ihr das Auto auf „arrogante Art“ schlecht reden würde. Zudem verwies er darauf, dass er den Wagen bei einem verifizierten Brabus-Partner gekauft hätte.

In einem neuen Video zeigte er den angeblich gefälschten Brabus, wandte sich an seine Frau Luna Rabea und schlug vor, die G-Klasse nach all dem Drama einfach zu verkaufen, und stattdessen einen Mansory zu besorgen.