Brabus-Skandal: Der G-Klasse-Streit explodiert im Netz

Vom Geschenk zur Krise: Wie ein Kommentar das Brabus-Image schädigte. Alles zum Streit um die G-Klasse hier lesen

„Schlechte Publicity ist auch Publicity“ — ob die Tuning-Firma Brabus das im Moment so unterstreichen würde, sei dahingestellt. Sicher ist aber: Niemand spricht im Moment nicht über die Marke. Was als Geburtstagsgeschenk begonnen hat, ist in den letzten Tagen zu einem großen Online-Streit eskaliert, dem Konsequenzen zu folgen scheinen und der das Internet in Aufruhr bringt. Es geht um nichts Geringeres als den Streit über den vermeintlichen Fake-Brabus, der derzeit in den sozialen Medien viral geht.

Brabus-Gate: So ging es los

Angefangen hat alles mit PA Sports. Der Rapper wollte seiner Frau, Luna Rabea, ein Auto schenken, das sie in einem Instagram-Video in JP Productions’ Fuhrpark im Hintergrund gesehen hatte. PA Sports wollte ihr daraufhin genau dieses Fahrzeug kaufen. JP erklärte, es handle sich um den Privatwagen eines Freundes, der lediglich für den Videodreh zur Verfügung stand. Der YouTuber empfahl PA Sports, stattdessen direkt zur Brabus-Factory zu gehen, doch der bestand darauf, genau das Auto zu erwerben, das Luna gefallen hatte – unabhängig von Marke oder Herkunft. Nach eigenen Angaben habe Luna „absolut keine Ahnung von Autos“, ihr hätten die türkisfarbenen Sitze gefallen; um mehr ging es der Influencerin nicht.

Doch das sollte sich schnell ändern. Nachdem sie ein Bild davon auf Instagram postete, kommentierte Mili Umicevic, die Verlobte von Brabus-CEO Constantin Buschmann, darunter: „Sorry, aber dein Mann hat dir einen Fake-Brabus gekauft“, schrieb sie und schlug vor, das Paar könne in ihrer Werkstatt vorbeikommen und sich einen „echten Brabus“ kaufen. Luna ließ sich von dem Kommentar nicht provozieren, auch nicht, als sich Mili Umicevics Vorwürfe häuften. Die eigens deklarierte Direktorin der „VIP-Relations“ unterstellte dem Paar unter anderem einen bewussten Image-Schaden, Irreführung von Fans und Geschäftspartner:innen sowie mögliche rechtliche Konsequenzen. Luna reagierte mit Humor: „Schwester chill einfach, du hast genauso viel mit Brabus zu tun, wie ich mit Rap“ — wohl in der Hoffnung, die Diskussion damit zu beenden.

Doch das Gegenteil trat ein: Fans und andere Nutzer:innen stürzten sich auf den Schlagabtausch, solidarisierten sich mit Luna und PA Sports und begannen, Mili Umicevics Haltung zu hinterfragen. Mittlerweile ist aus den Kommentaren ein regelrechter Beef geworden, wie er im Buche steht: Privatnachrichten, Beschimpfungen, Drohungen über rechtliche Konsequenzen und öffentliche Statements prägen den Diskurs.

Die möglichen Motive der Mili Umicevic

Der offizielle Account von Brabus ist Luna Rabea und ihrem Mann nun entfolgt, und obwohl sich PA Sports und Luna im Nachhinein bemühen, den Streit Streit sein zu lassen, flippt das Internet noch immer aus. Grund dafür ist unter anderem Umicevic selbst, die unter dem Nutzernamen @mili.brabus Videos auf ihrem TikTok-Account veröffentlichte, in denen sie Statements zur Situation gab und ihre Seite der Geschichte schilderte. Umicevic betonte dort erneut, dass die umgebaute G-Klasse von Luna Rabea nicht aus der Brabus-Werkstatt stamme, und erklärte, sie dulde eine solche Darstellung nicht — besonders dann nicht, wenn „ihr Name“ darunter stünde.

Dabei glänzte die Millionärs-Partnerin vor allem mit ihrer für viele Internetnutzer:innen als überheblich empfundene Art, wofür sie auch gemaßregelt wird. Die Leute im Netz werden auch nicht müde, Mili daran zu erinnern, dass sie selbst nicht zur Brabus-Familie gehören würde — sondern „nur“ die Partnerin des CEOs sei. Fans und Ereignishaschende unterstellen ihr Arroganz und sind der Meinung, ihr öffentliches Auftreten und der Streit entsprängen dem Drang, sich selbst zu inszenieren, und nicht dem ehrlichen Wunsch, die Marke zu schützen. Andere gehen noch ein bisschen weiter und unterstellen ihr Eifersucht, denn JP Productions, in dessen Fuhrpark alles begann, ist Mili Umicevics Ex-Freund.

Schlichtungsversuche scheiterten

Nun schaltete sich der YouTuber Omid ein. Der Auto-Content-Creator machte es sich zur Aufgabe, den mittlerweile viralen Streit zu schlichten. Dafür filmte er ein detailreiches Video, telefonierte mit PA Sports und Mili Umicevic selbst, hinterfragte die Instagram-Community hinter Luna Rabea — oder zumindest die Bereitwilligkeit der Fans, Umicevic derart zu kritisieren und sich über sie lustig zu machen — und wollte im Allgemeinen Transparenz walten lassen.

Durch das Gespräch mit PA Sports kam im Video heraus, dass der Rapper Mili Umicevics Punkt ganz grundsätzlich verstehen würde. „Ich habe auch eine Marke aufgebaut, klar würde mich das stören wenn irgendwo ‚Life is pain‘ stehen würde, ohne dass wirklich etwas von meinem Label darin steckt“, erklärte er. „Aber es geht um die Art und Weise, wie man so etwas kommuniziert.“ Seine Fans stimmen ihm zu: Gemeinhin wird Mili Umicevics als drohend wahrgenommener Ton und ihr Umgang mit dem Thema scharf kritisiert. So sagte auch der Streamer Montana Black, Mili Umicevic hätte sich in ihrer Rolle als Brabus-Beauftragte unprofessionell verhalten. „Wenn es ihr um die Sicherheitsbedenken ging, dann hätte sie das genauso gut in einer Privatnachricht machen können“, heißt es in einem Video. Umicevic stimmte dem zu; im Gespräch mit Omid gestand sie, sie hätte sich „aus der Emotion rausnehmen müssen.“

Doch sie sei als Partnerin des CEOs emotional sehr investiert in das Brabus-Geschäft. „Wenn ich überlege, wie viel wir hier jeden Tag machen müssen, um die Marke weiterzuentwickeln, dann macht mich sowas schon wütend“, erklärte sie. Ob sie mit ihrem medialen Aufruhr der Marke Brabus nicht vielleicht eher geschadet als geholfen hat, fragen sich einige im Internet. Auf TikTok und Co. kursieren bereits KI-generierte Videos und Memes, die ebenjenes suggerieren.

Keine Einigung, aber dafür Klicks

Omids Versuch, die Kontroverse aufzulösen, Konsens zu schaffen und die Sache zu begraben, scheiterte jedoch. Nicht nur verdoppelte sich die auf Mili Umicevic gerichtete Wut der Nutzer:innen; die Zuschauenden unterstellten dem YouTuber zudem, er würde sich mit Umicevic solidarisieren, indem er ihr zugestand, dass der von PA gekaufte Wagen ein echter Mercedes sei, aber ein gefälschtes Brabus-Paket enthalte. „Der stellt sich auf ihre Seite, weil er schon einmal Videos mit ihr gedreht hat“, heißt es beispielsweise in einem Kommentar. Im Internet vermutet man Vetterleswirtschaft. Während Omid also versuchte, eine neutrale Haltung einzunehmen und beide Seiten zu beleuchten, geriet er selbst in die nächste Kritikzone. Sein Video hat nicht lange im Netz überlebt. Nachdem der Auto-Liebhaber Hassnachrichten und Kritik erntete, löschte er den Beitrag nicht lange nach der Veröffentlichung.

Noch scheint der Konflikt nicht beiseite gelegt zu sein. Auf TikTok türmen sich Videos, in denen Fans, Streamer:innen und Autoliebhaber:innen sich mit PA Sports und Luna solidarisieren, reichweitenstark gegen Brabus wettern und ihre Meinung zu dem Auto-Rummel abgeben.

Während also das Image der Tuningmarke unter Verschleiß gekommen ist und das der VIP-Relations-Direktorin Mili Umicevic definitiv eine Generalsanierung vertragen könnte, erfreuen sich PA Sports und seine Frau allgemeiner Sympathie. Am Wochenende postete der Deutschrapper ein Foto von sich auf der berühmt-berüchtigten G-Klasse und schrieb: „Dieses Auto hat mehr Promotion gebracht, als 4 Alben“. Er fügte hinzu: „Übrigens ist das der Echte. Gekommen, um seinen verstoßenen Bruder zu rächen.“