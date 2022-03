Machine Gun Kelly und Bring Me The Horizon veröffentlichen gemeinsamen Track „maybe“

Für seine neueste Single „maybe“ hat sich Machine Gun Kelly mit Bring Me The Horizon zusammengetan. Machine Gun Kelly und BMTH-Frontmann Oli Sykes präsentierten den Track erstmals am 4. März bei der Clubnacht „Emo Nite“, die im Avalon in Hollywood, L.A. stattfand.

Hier gibt es den Song im Stream zu hören: