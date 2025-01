Bring Me The Horizon: Liam Gallagher feiert ihr „Wonderwall“-Cover

Mit ihrer Oasis-Interpretation ernteten Bring Me The Horizon Lob von Liam Gallagher.

Die Metalcore-Band Bring Me The Horizon überraschte ihre Fans jüngst mit einem Cover von Oasis’ „Wonderwall“. Natürlich hat Originalsänger Liam Gallagher dazu eine Meinung.

Liam Gallagher begeistert

Anders als man es von dem häufig auch gegen andere Musiker pöbelnden Frontmann erwarten könnte, formulierte er sein Statement positiv. „Ich LIEBE es, verdammt!“, kommentierte Liam Gallagher auf X (ehemals Twitter). Er ging dabei direkt auf einen Infopost eines Oasis-Fankanals ein, der über das Cover berichtet hatte. Im zugehörig geteilten Promobild stellen Bring Me The Horizon auch ein alten Ausschnitt von Liam und Noel Gallagher und Co. aus den Neunziger-Musikvideo von „Wonderwall“ nach.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Zuvor hatte ein anderer Fan eine gegensätzliche Reaktion des jüngeren Gallagher-Bruders vorausgesagt. „Liam wird davon so angepisst sein“, heißt es in dem Post, ebenfalls auf X verfasst. Liam Gallagher kommentierte später auch diese Aussage: „Bin ich nicht. Es ist absolut unglaublich und hat mir den Tag versüßt. Ich bin dann mal draußen Skateboard fahren, ihr könnt mich alle mal.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

„Anyways, here’s Wonderwall“

Bring Me The Horizon sind mit über 13 Millionen monatlichen Hörer:innen die wohl größte Band im Metalcore sowie eine der führenden jüngeren Gruppen im Metal überhaupt. In ihr Oasis-Cover flochten die experimentierfreudigen Musiker ihren typischen Sound ein. Natürlich klingen die Zeilen gesungen von Oli Sykes – teilweise klar gesungen, teilweise geschrien – anders, außerdem tauschten die Musiker aus Sheffield die akustische Gitarre gegen elektrische Riffs aus und ergänzten das Lied durch elektronische Spielereien. Den Fans scheint es den Kommentaren unter Social-Media-Posts zufolge jedoch zu gefallen. Positiv hervorgehoben wurde auch die Ankündigung des Songs durch ein Internet-Meme: Bring Me The Horizon kündigten ihr Cover schlicht mit den Worten „Anyways, here’s Wonderwall“ an.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Bring Me The Horizon kommen nach Deutschland

Das Oasis-Cover erschien als Teil der Reihe „Spotify Singles“, in der neben Bring Me The Horizon auch Gruppen wie Idles oder auch Wet Leg Cover ihrer musikalischen Held:innen aufnahmen. Auf Instagram teilte die Band Behind-The-Scenes-Material der Aufnahme. Wer die neue Version von „Wonderwall“ live sehen will, kann auf kommende Auftritte hoffen: Bring Me The Horizon spielen im Sommer als Headliner bei Rock am Ring und Rock im Park in Deutschland und haben dafür zusätzlich die im Frühjahr 2024 erschienene EP POST HUMAN: NEX GEN im Gepäck.