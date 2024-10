„Britain’s Got Talent“ verschoben – Simon Cowell trauert um Liam Payne

Der Juror begleitete die Gruppe One Direction schon bei „The X-Factor“.

Liam Paynes Tod am Mittwoch, dem 16. Oktober, zog wohl auch an Simon Cowell nicht vorbei. Der Musikproduzent möchte sich Berichten zufolge eine Auszeit nehmen – und sagte daraufhin die Castings für „Britain’s Got Talent“ kurzfristig ab.

„Britain’s Got Talent“ wird bis auf Weiteres verschoben

Die britische Castingshow wurde von Simon Cowell ins Leben gerufen. Nachdem die Nachricht über Paynes Tod bekannt wurde, sagte der Juror die Aufzeichnungen für die Show laut „TMZ“ ab. ApplauseStore, ein Ticketservice, der mit der Sendung zusammenarbeitet, entschuldigte sich auf der Plattform X für das Verschieben der Castings: „Aufgrund des tragischen Todes von Liam Payne hat BGT beschlossen, die heutigen Auditions in Blackpool zu verschieben. Wir entschuldigen uns für alle Unannehmlichkeiten, die dadurch entstehen können.“

Die Dreharbeiten für „Britain’s Got Talent“ sollten diese Woche eigentlich für weitere Castings in Blackpool, England, stattfinden. Neben Cowell fungierten als weitere Juroren Alesha Dixon, Amanda Holden und Rapper KSI.

Cowell und One Direction

Simon Cowell arbeitete schon lange mit Payne und seiner Band One Direction zusammen. Bei der Gesangswettbewerbs-Show „The X-Factor“ mit Cowell als Juror, kam die Boygroup im Jahr 2010 zustande. Er begleitete die Gruppe um Liam Payne, Louis Tomlinson, Harry Styles, Zayn Malik und Niall Horan bis zum dritten Platz der Sendung. Auch wenn der Sieg ausblieb, gewann die Band an großer Beliebtheit und unterschrieb daraufhin einen Vertrag bei Sony Music.

Auch „The X-Factor“ beteiligte sich in den sozialen Medien an einer Widmung zu Paynes Tod: „Wir sind untröstlich über das traurige Ableben von Liam Payne. Er war ungemein talentiert und als Teil von One Direction wird Liam ein bleibendes Vermächtnis in der Musikindustrie und bei den Fans auf der ganzen Welt hinterlassen. Unsere Gedanken sind bei seinen Freunden, seiner Familie und allen, die ihn geliebt haben.“

Liam Payne starb im Alter von 31 Jahren infolge eines Balkonsturzes in Buenos Aires.