Harry Styles: Eine Stalkerin schickte ihm 8.000 Briefe in einem Monat

Manche Briefe brachte sie sogar persönlich zu seiner Adresse. Jetzt muss sie vor Gericht.

Harry Styles sah sich in letzter Zeit immer häufiger mit unerwünschte Post von einer Stalkerin konfrontiert. Myra Carvalho schickte dem Sänger regelmäßig handgeschriebene Briefe und Karten zu – innerhalb eines Monats über 8.000 Stück. Diese Information gab das Londoner Harrow Crown Court bekannt, vor dem die Frau sich bald wegen Stalkings verantworten muss.

Im April steht sie vor Gericht

Die Staatsanwaltschaft gab an, dass einige der Schriftstücke in einem Hochzeitsthema designt waren. Die meisten Karten habe Carvalho im Internet bestellt und zu ihm liefern lassen – wie sie an die Adresse des Musikers kam, ist dabei unklar. Neben den durch die Post zugestellten Briefe sei die 35-Jährige für die Zustellung zweier Schreiben sogar persönlich zum Haus von Styles gefahren.

Die Brasilianerin kam im Dezember 2023 als Rucksacktouristin nach London – ihre Eltern ließen das Gericht wissen, dass sie nicht von der Reise wussten. Als Myra Carvalho mit den Stalking-Vorwürfen konfrontiert wurde, wies sie diese zurück und wurde daraufhin in Untersuchungshaft genommen. Dort befindet sie sich aktuell, bis sie am 19. April vor Gericht angehört wird.

Nicht die erste stalkende Person für Styles

Für Harry Styles ist es nicht die erste Erfahrung mit einer stalkenden Person – bereits 2019 campierte der wohnungslose Pablo Tarazaga-Orero mehrere Monate vor dem Haus des 30-Jährigen. Er wurde angeklagt und für schuldig befunden. Der britische Musiker sagte damals aus, dass er sich „verängstigt“ und „sehr unwohl“ gefühlt hatte.