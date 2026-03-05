Britney Spears verhaftet: Trunkenheit am Steuer in Ventura County

Britney Spears wurde am 4. März in Ventura County wegen Trunkenheit am Steuer festgenommen. Welche Strafe droht der Sängerin nach kalifornischem Recht?

Seit ihren Karriere-Hochs in den 90ern war Britney Spears’ Leben stets von Turbulenzen geprägt. Ein jahrelanger Vormundschaftsstreit zog sich durch das Leben der Sängerin, den sie allerdings gewinnen konnte, hierüber berichtete sie auch in ihrer Autobiografie. Zuletzt gab es positive Nachrichten für sie: Für ganze 200 Millionen US-Dollar konnte sie die Rechte an ihrem gesamten Musikkatalog an den Musikverlag Primary Wave verkaufen. Dieser stellte einen bedeutenden Schritt in der Verwaltung ihres Vermögens dar. Nun fiel sie allerdings wieder mit einer negativen Schlagzeile auf.

Verhaftung wegen Trunkenheit am Steuer

Am 4. März 2026 wurde die Musikerin laut „Billboard“ im kalifornischen Ventura County von der Polizei verhaftet. Der Grund hierfür war, dass sie betrunken Auto gefahren war. Dies bestätigten die örtlichen Behörden.

Die Verhaftung ereignete sich Medienberichten zufolge am Abend um 21:30 Uhr örtlicher Zeit. Um 3 Uhr am Morgen wurde sie offiziell registriert, und um 6 Uhr am Morgen war sie angeblich wieder auf freiem Fuß. Es lässt sich mutmaßen, dass sie gegen eine Kautionssumme freigekommen ist; zu einer solchen sind jedoch derzeit noch keine öffentlichen Informationen bekannt.

Ein Statement der 44-Jährigen gab es nicht, ein solches ist auch nicht zu erwarten, da sie in der Folge ihren Instagram-Account deaktivierte.

Welches Strafmaß könnte Britney Spears erwarten?

Viel Weiteres ist über den Fall noch nicht bekannt, bloß, dass Britney Spears sich am 4. Mai 2026 vor einem Gericht verantworten muss.

Das Strafmaß für Trunkenheit am Steuer hängt stark davon ab, ob es sich um ein Erstdelikt oder einen Wiederholungsfall handelt. Britney Spears war in der Vergangenheit bereits in Verkehrsdelikte verwickelt, hierbei handelte es sich aber lediglich um das Fahren ohne Führerschein.

Somit ist damit zu rechnen, dass sie mit einer Geldstrafe von bis zu 1.800 US-Dollar belegt wird. Dies geht aus dem kalifornischen Strafgesetzbuch hervor.