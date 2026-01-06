Bruno Mars neues Album ist fertig: Erstes Soloprojekt seit 2016

Nach Tracks mit Rosé und Lady Gaga in den vergangenen Jahren folgt nun sein Solo-Album-Comeback.

Bruno Mars hat frohe Kunde für seine Fans. Am 5. Januar 2026 meldete sich der Sänger über die Plattform X zu Wort und hatte große Neuigkeiten: „Mein Album ist fertig“, verkündete er und schürt damit hohe Erwartungen.

Erstes Soloprojekt seit zehn Jahren

Viel mehr ist über das neue Soloprojekt des R&B-Künstlers noch nicht bekannt – außer dass es fertig ist. Es handelt sich um das erste Soloalbum seit 2016. Sein letztes Projekt in diesem Format war „24k Magic“, das sich seinerzeit als voller Erfolg erwies. Das Album verkaufte sich weltweit 4,8 Millionen Mal, und der Hit „That’s What I Like“ erreichte Diamant-Status. Die Platte hielt sich zudem 40 Wochen in den Billboard Charts und erreichte die Top 5. Auch bei den Grammy Awards 2018 war Bruno Mars der große Gewinner und konnte sechs Trophäen mitnehmen. Die Messlatte für sein neues Werk liegt denkbar hoch.

Verschiedene Projekte über die letzten Jahre

Inaktiv war der Musiker seit seinem letzten Soloprojekt allerdings nicht. Er beteiligte sich an verschiedenen Arbeiten von anderen Künstler:innen. So war er zwar wählerisch mit seinen Projekten, erzielte aber stets positive Ergebnisse mit seiner Kunst. Im Jahr 2021 veröffentlichte er gemeinsam mit Anderson .Paak „An Evening with Silk Sonic“ – eine erneut gefeierte und Grammy-ausgezeichnete Hommage an den Funk und Soul der 70er-Jahre.

Im Jahr 2024 war er erneut in den Charts vertreten. Gemeinsam mit Blackpinks Rosé veröffentlichte er den globalen Nummer-eins-Hit „APT.“. Der Song wurde auch zum erfolgreichsten Nummer-eins-Song eines K-Pop-Artists und hielt sich 19 Wochen an der Spitze der Charts. Zudem wurde die Kollaboration als Track des Jahres bei den MTV Video Music Awards ausgezeichnet.

Außerdem veröffentlichte der Soulsänger gemeinsam mit Lady Gaga den gemeinsamen Song „Die With a Smile“.

Elektro- und Live-Instrument-Einflüsse auf dem neuen Album?

In der jüngsten Vergangenheit war der Sänger in der Welt des Rock unterwegs. Zuletzt trat er gemeinsam mit Slash, Eddie Vedder, Brandi Carlile und anderen bei einer All-Star-Corporate-Holiday-Party auf. Es bleibt abzuwarten, ob sein neues Album von Elektro- und Live-Instrument-Einflüssen geprägt sein wird. Hierbei handelt es sich allerdings nur um Vermutungen.

Reaktionen auf die Ankündigung

Sein Fanlager ließ mit Reaktionen nicht lange auf sich warten. Viele zeigten sich begeistert auf X von der Ankündigung. Ein Nutzer schrieb: „Das ist der beste Tag überhaupt!“ Ein anderer kommentierte – anspielend auf die lange Wartezeit: „Das hat so lange gedauert! Ich dachte schon, du bist in Rente gegangen … Schön, dass du zurück bist!“ Wann das neue Album erscheinen wird oder in welche genaue musikalische Richtung es gehen wird, ist noch nicht bekannt.