BTS-Konzerte in München: Tickets, Zeiten, Anreise, Setlist & Wetter

BTS sind für zwei Konzerte in der Münchner Allianz Arena: Hier findet ihr alle wichtigen Infos zu den Shows im Überblick.

Die goldenen Zeiten der Boybands schienen längst vorbei. NSYNC und One Direction touren mittlerweile als Solo-Acts durch die Arenen und erinnern an das, was einmal war. Doch eine koreanische Gruppe haucht eben jenem goldenen Zeitalter wieder Leben ein. Na klar, es sind BTS. Die erfolgreiche Boyband kommt für zwei Konzerte am 11. und 12. Juli nach München, und Fans aus ganz Deutschland reisen an. Was genau ihr vom Abend erwarten könnt und wie ihr am besten in den Genuss der Weltstars kommt, erfahrt ihr hier.

Tickets

Die Shows sind restlost ausverkauft. Wer kein Ticket für die beiden München-Konzerte bekommen hat, muss sich also auf dem Zweitmarkt umgucken. Jedoch sollte man hierbei auf Anbieter Acht geben, da es in der Vergangenheit vermehrt Betrugsfälle gegeben hat.

Zeiten

Bevor über die beste Anreise spekuliert werden kann, sollte man sich erstmal klarmachen, wann man überhaupt losfahren sollte. Da die Koreaner klassischerweise ohne Vorband spielen, geht die Show direkt mit ihnen offiziell um 19 Uhr los. Der Einlass in die Allianz Arena in München startet hingegen bereits um 17 Uhr. Die erwarteten 2,5 bis 3 Stunden Konzertzeit werden dabei mit einigen Hits gefüllt.

Setlist

Aufgrund der bereits gespielten Konzerte der Tour sind folgende Songs live zu erwarten:

Hooligan

Aliens

Run BTS

they don’t know ‚bout us

Like Animals

FAKE LOVE

SWIM

Merry Go Round

2.0

NORMAL

Not Today

MIC Drop

FYA

Fire

Body to Body

IDOL

Zugabe:

Come Over

Butter

Dynamite

ON

For Youth

Please

Into the Sun

Anfahrt

Um auch ohne Probleme in den Genuss der Songs zu kommen, sollte man sich über die Anfahrtsmöglichkeiten zum Konzert im Klaren sein. Wer vom Flughafen aus direkt Kurs auf die Allianz Arena nimmt, nutzt am besten die S8 in Richtung Herrsching und bleibt bis zum Marienplatz sitzen. Dort geht es in die U6 Richtung Garching-Forschungszentrum, die Besucher:innen bis zur Station Fröttmaning bringt, von wo aus es nur wenige Gehminuten bis zum Stadion sind.

Autofahrer:innen müssen derzeit eine wichtige Einschränkung einkalkulieren: Der Föhringer Ring, eine der zentralen Ost-West-Verbindungen zwischen der A9 und der M13, ist noch bis zum 22. Juli voll gesperrt (seit dem 22. Juni). Auch die Ausfahrt München-Föhringer Ring auf der A9 in Fahrtrichtung München ist dicht. Wer aus dem Norden anreist, sollte wegen der Umleitungen deutlich mehr Zeit einplanen.

Sicherheits- und Besucherinformationen

Erlaubt sind Taschen bis zu einer Größe von maximal DIN A4. Nicht erlaubt sind hingegen Rucksäcke, Koffer und Taschen größer als DIN A4, Schirme und Helme, Kameras, GoPros und Selfiesticks, Powerbanks über 100 Gramm, Flaschen und Dosen (außer Tetra Paks bis 0,5l) sowie Waffen, Sprays und Laserpointer.

Wetter

Da es in München am Wochenende sonnig mit bis zu 30 Grad werden soll, ist eher Sonnencreme als Regencape angesagt. Doch mit Temperaturen von 26 Grad am Abend wird es auch kein zweites Hitzewochenende geben, bei dem man nach Luft ringen muss.