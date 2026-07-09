BTS-Konzerte in Chile abgesagt: Fans gehen wütend auf die Straße

Weil die Absage von drei BTS-Konzerten in Santiago für Aufruhr sorgte, gingen Fans der BTS Army protestierend auf die Straße – nun prüft Chile neu.

Nachdem gleich drei Konzerte der K-Pop-Band BTS in Chile gestrichen worden waren, gab es Proteste und Straßendemonstrationen. Nun prüfen die Behörden die Absagen erneut.

Eigentlich wären BTS drei Abende lang in der chilenischen Hauptstadt Santiago de Chile aufgetreten. Im Rahmen ihrer „Arirang World Tour“ sollten die sieben Stars im Oktober im Estadio Nacional, dem Nationalstadion, spielen. Kurz nach Verkaufsstart im April 2026 waren die Shows bereits restlos ausverkauft. Fast 150.000 Menschen wurden erwartet, mit 48.000 Gästen pro Konzert. Dann kam die Absage: kein BTS für Chile.

Absage zum Schutz des Rasens

Die Verkündigung kam vom Nationalen Sport-Institut, das vom Sportministerium geleitet wird. Grund der Streichung war der Schutz des Rasens: Durch die geplante 360-Grad-Bühne der Musiker:innen würden rund 600 Tonnen Gewicht auf das Spielfeld gesetzt. Das könnte die Oberfläche beschädigen und zukünftige Sportevents einschränken. Die Sport-Ministerin Natalia Duco betonte zwar, dass die Konzerte nicht endgültig gestrichen seien, jedoch gibt es derzeit keine alternative Location in der Umgebung, die Shows dieser Größe beherbergen könnte.

Proteste der Army

Doch die Fans der K-Pop-Band nennen sich nicht umsonst „Army“. Ihren Kampfgeist zeigten die Anhänger:innen, indem sie am 5. Juli auf die Straße gingen: Santiago war in das BTS-typische Lila getaucht, während hunderte Fans Richtung Präsidentenpalast liefen, Schilder in die Höhe streckten und – na klar – BTS-Songs sangen.

Erneute Prüfung

Nun prüft die Regierung ihren Beschluss erneut, ob BTS die geplanten drei Konzerte zwischen 14. und 17. Oktober doch noch spielen können. Die Schuld für die Aufregung liegt laut chilenischem Sportministerium beim Veranstalter DG Medios – das Unternehmen habe den Ticketverkauf begonnen, bevor es eine offizielle Zusage für das Estadio Nacional erhalten hatte.

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Es besteht also Hoffnung, dass die Weltstars von BTS doch noch in Chile auftreten können. Die Band ist nach einer längeren Pause 2026 mit neuer Musik wieder auf Tour. Zuletzt hatten die Südkoreaner 2017 in Santiago de Chile gespielt.