BTS mit Pop-Up-Store in München: Infos, Öffnungszeiten und Preise

Der Pop-Up-Store wartet mit einer Ausstellung und zig Fanartikeln zu stolzen Preisen. Doch nur mit Time-Slot kommt man rein.

Wenn BTS nach München kommen, geht das natürlich nicht spurlos an der bayrischen Landeshauptstadt vorbei. Die zwei Konzerttage, der 11. und 12. Juli, sind da einfach nicht genug Zeit, um den innerlichen Ausnahmezustand der Army widerzuspiegeln. Doch letztlich haben sie nun zwei Wochen Zeit, um sich dem BTS-Pop-Up-Store in München zu widmen.

Wie man dorthin gelangt und was einen erwartet, erfahrt ihr hier.

Eine BTS-Kathedrale mit Merch-Store

Seit dem 3. Juli hat der BTS-Pop-Up-Store in München seine Pforten geöffnet. Das ist mehr als ein Merch-Stand: Innen empfängt eine Art Ausstellungshalle die Fans mit überlebensgroßen Bildern der Band, Platten, Instrumenten, Unterschriften und interaktiven Screens. Hier können Fans zum Beispiel ihren Lieblingssong auswählen und sich die Lyrics anzeigen lassen. Im Hintergrund läuft die Musik der K-Popstars.

Nach der BTS-Kathedrale geht es weiter zum eigentlichen Store: Dort gibt es alles, was das lila Army-Herz begehrt. Schlüsselanhänger, Trikots, Pullis und auch Haushaltsgegenstände soll es im BTS-Look geben. Zudem dürfen natürlich die Leuchtstäbe nicht fehlen, die auf dem Konzert für eine ganz eigene Lichtershow sorgen sollen.

Für die Ausstellung sowie zum Shoppen und Stöbern haben die Fans insgesamt 30 Minuten Zeit, danach heißt es wieder: Zeit zu gehen.

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Öffnungszeiten, Anmeldung und Adresse

Das Event gibt es noch bis zum 18. Juli, solange hat der Laden zwischen 8 und 20 Uhr geöffnet. Sonntags müssen Fans allerdings zuhause bleiben. Wer dem Pop-Up-Store einen Besuch abstatten will, muss vorher zudem online einen Zeit-Slot reservieren und sollte laut Erfahrungsberichten von Besucher:innen etwa 15 Minuten vorher da sein. Die Halle befindet sich im UTOPIA in der Heßstraße 132, 80797 München-Schwabing-West.

Es ist also auch nach dem Ende des Konzertwochenendes noch nicht zu spät, um ins BTS-Fieber zu verfallen und sich mit Fanartikeln einzudecken. Aus Verantwortung dem eigenen Geldbeutel gegenüber sollte das jedoch nur mit guter Selbstbeherrschung geschehen. Auf sozialen Medien beklagten sich viele Army-Mitglieder bereits über die hohen Preise. Eine Cap kostet im Pop-Up-Store 60 Euro, ein BTS-Jersey 100 Euro und einige Hoodies und Pullover gehen an die 200 Euro.