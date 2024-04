K-Pop-Star Park Boram tot aufgefunden – Polizei ermittelt

Park Boram arbeitete gerade an ihrem dritten Album, das im Sommer erscheinen sollte.

Die K-Pop-Künstlerin Park Boram ist tot. Sie soll am Donnerstagabend, den 11. April, mit Freunden zusammen gewesen sein. Nachdem sie für einige Zeit verschwunden war, fand ein Freund sie bewusstlos auf der Damentoilette. Daraufhin wurde die Sängerin in das „Hanyang University Guri“-Krankenhaus eingeliefert, in dem sie einige Stunden später verstarb.

Management bezieht Stellung

In einem Statement des Managements heißt es, „Park Boram hat uns am späten Abend des 11. Aprils plötzlich verlassen. Wir sind zutiefst betrübt, dass wir ihren Fans diese unerwartete Nachricht überbringen müssen. Die Totenwache und die Beerdigung werden nach Rücksprache mit der Familie der Sängerin geplant.“ Zur Todesursache gibt es bisher keine Informationen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Park Boram: Die Karriere des jungen K-Pop-Stars

Bekannt wurde die 30-jährige Südkoreanerin bereits 2010 durch die Teilnahme an der Talentshow „SuperStar K2“. Kürzlich feierte sie ihr zehnjähriges Bühnenjubiläum. Im Jahr 2014 erschien ihr Debütsong „Beautiful“, auf dem sie gemeinsam mit dem Rapper Zico zu hören ist. Noch im selben Jahr gewann sie mit diesem bei den „Gaon Chart K-Pop-Awards“ in der Kategorie „Artist of the Year“ .

Im April 2015 veröffentlichte sie ihre erste EP CELEPRETTY, auf der auch ihre Single „Beautiful“ zu finden ist. Bedenklich: Vor dem Release nahm die Sängerin extra 30 Kilogramm ab. In der TV-Show „Weekend Edition Sunday“ sagte sie dazu, dass die Menschen durch den Song motiviert werden abzunehmen und Sport zu treiben.

Park Boram war außerdem bekannt für die Filmsoundtracks „Hyehwadong“ aus „Reply 1988“ oder „Please Say Something Even Though I Know It’s a Lie“ aus dem Drama „W“ .

Neue Musik war geplant

Im Februar veröffentlichte der K-Pop-Star ihren Song „I Hope“. Am 3. April erschien ihre nun letzte Single „I Miss You“. Angeblich habe sie aktuell an einem neuen Album gearbeitet, das anlässlich ihres zehnjährigen Bühnendebüts im Sommer 2024 erscheinen sollte.