BTS: Seht hier ihr neues Weihnachtsvideo zu „Life Goes On“

Der Inbegriff des K-Pop, BTS, veröffentlichte am 20. November sein neues Album BE. Das Video zur ausgekoppelten Hymne „Life Goes On“ ist auch schon seit vorherigem Donnerstag zu sehen. Doch in der gestrigen (23. November) Ausgabe der Late Night Show von James Cordon kamen die Boys nun mit einem weiteren Video zum selben Song um die Ecke. Schaut Euch hier den ganzen Christmas-Clip an.

Weihnachtlich angehaucht arbeiten sie im Clip sogar die anhaltende Corona-Pandemie auf – Isolation, Ungewissheit und Einsamkeit inklusive. Die Türen des immer gleichen Raums gehen auf und zu, wobei sich kleine Details im Mobiliar mit jedem Mal verändern.

Eine weitere zeitliche Ebene tut sich im Video mit dem Gang durch die Räume auf und auch damit, dass immer mehr Weihnachtsdekoration überall auftaucht. Letztlich kommen sie zum Heiligabend unter dem Christbaum zusammen und es schneit sogar mitten im Wohnzimmer. Dazu im Hintergrund immer wieder die eingängige Botschaft: „Life Goes On!“ Das bringt trotz Corona-Bezug schon etwas in Weihnachtsstimmung, oder?