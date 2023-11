Taylor Swift ist die meistübersetzte Musikerin weltweit

Eine Studie belegt: So oft wie ihre werden sonst keine Songtexte in andere Sprachen übersetzt.

Eine neu veröffentlichte Studie legt offen, welche Texte von welchen Künstler:innen am häufigsten übersetzt werden. Mit eingeflossen sind dabei 627.000 Übersetzungen von 277.000 Liedern von mehr als 11.700 Musiker:innen. Taylor Swift belegt in dem Ranking den ersten Platz.

Durchgeführt wurde die Studie von „WordFinderX“. Bewertet wurde in diesem Rahmen, in wie viele Sprachen ein Song übersetzt und wie oft er übersetzt wurde. Dabei zählen nur direkte Übersetzungen des Originals in eine andere Sprache. Wird also ein englischer Song zuerst ins Deutsche übersetzt und vom Deutschen noch mal ins Französische, zählte die zweite Übersetzung nicht mehr in die Studie hinein. Künstler:innen mit nicht-englischsprachiger Musik wurden einzeln eingestuft.

Taylor-Swift-Fans schafften es ihr dadurch einen neuen ersten Platz zu sichern. Insgesamt übersetzten sie 365 ihrer Tracks in 57 Sprachen, womit sie auf über 5.000 Übersetzungen insgesamt kommt.

Nach ihr folgen BTS auf dem zweiten Platz. Den dritten und vierten Platz belegen Lana Del Rey und die Beatles. Auch Céline Dion, Julio Inglesias, Shakira und One Direction schafften es auf die Liste.

Unter den nicht-englischsprachigen Künstler:innen belegten BTS den ersten Platz und Rammstein holten sich den zweiten Platz. Nach ihnen folgen Ana German und Laura Pausini. Auf dem ersten Platz der meist-übersetzen Songs landete Michel Telós Hit „Ai Se Eu Te Pego“ aus dem Jahr 2011.

Taylor Swift auf der Überholspur

Nach den vergangenen Erfolgen der 33-Jährigen überrascht es wohl niemanden, dass sie selbst in diesem Ranking so gut abschnitt. Ihre neu veröffentlichten (TAYLOR’S-VERSION)-Alben dominieren die Charts.

Aktuell befindet sich die Sängerin noch auf ihrer „The Eras“-Tour. Durch den großen Erfolg der Tournee und die Einnahmen dieser wurde Swift offiziell Milliardärin. Aktuell könnte Swift mit ihrer Tournee noch den Rekord der lukrativsten Tour jemals brechen.