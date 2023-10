Bushido live 2024: Tickets, Termine, Vorverkauf – Abschied vom Tourneeleben in Sicht

Alle Infos zur „König für immer“-Tour, angeblich seine letzte

Bushido hat sein Live-Comeback nach acht Jahren Bühnenabstinenz angekündigt: Zwischen dem 21. März und dem 14. April 2024 wird der Rapper, von seinem Veranstalter als „Urvater des Deutsch- Raps“ beworben, neun Konzerte in Deutschland, Schweiz und Luxemburg geben. Der Tour-Auftakt findet in Berlin in der Mercedes-Benz-Arena statt. Bushido wird darüber hinaus in Deutschland in Leipzig, München, Oberhausen, Frankfurt, Köln und Hamburg auftreten. Dazu gibt’s Konzerte in Zürich (Schweiz) und in Esch-Sur-Alzette (Luxemburg). Die Tour hat das Motto: „B“ wie Best, Brutal, Back“.

Ebenfalls schreibt der Veranstalter von einem „angemessenen Abschiedsrahmen“, damit Bushido sich „von seinen Fans auf der vermutlich letzten Tour verabschieden“ könne.

Bushido: „Ich kann es kaum erwarten, endlich wieder auf der Bühne zu stehen. Ich habe es immer geliebt, live für meine Fans zu spielen. In den letzten Jahren war das aufgrund vieler Herausforderungen in unserem Leben nicht möglich. Umso mehr freue ich mich jetzt, dass es in absehbarer Zeit losgeht. Es wird ein unvergessliches Erlebnis.“ Zuletzt stand Bushido wegen seines Gerichtsprozesses mit dem Abou-Chaker-Clan in den Medien. Zeitweise soll er um sein Leben gefürchtet haben.

Der Kartenvorverkauf startet am Freitag, den 20.10.2023 um 12.00 Uhr bei Eventim. Allgemeiner VVK-Start ab 25. Oktober an allen bekannten VVK-Stellen.

!BUSHIDO!

„KÖNIG FÜR IMMER!“ Tour 2024

Donnerstag, 21. März 2024 Berlin, Mercedes-Benz-Arena

Freitag, 22. März 2024 Leipzig, Quarterback Immobilien Arena

Samstag, 23. März 2024 München, Olympiahalle

Sonntag, 24. März 2024 Oberhausen, Rudolf-Weber-Arena

Montag, 25. März 2024 Frankfurt am Main, Festhalle

Dienstag, 26. März 2024 Köln, Lanxess Arena

Dienstag, 9. April 2024 Zürich, The Hall (CH)

Mittwoch, 10. April 2024 Esch-Sur-Alzette, Rockhal (LUX)

Sonntag, 14. April 2024 Hamburg, Barclays Arena

Tickets

Eintrittskarten gibt es auf eventim.de, unter der Ticket-Hotline 01806 – 570070

(tägl. 08:00 – 20:00; 0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz und max. 0,60 € aus dem dt. Mobilfunknetz),

*Bitte beachten: Kinder unter 6 Jahren erhalten keinen Zutritt zum Konzert. Jugendliche unter 16 Jahren dürfen das Konzert nur in Begleitung einer vertretungsberechtigten Person besuchen.