PJ Harvey hat Musical-Songs geschrieben – 1. Track-Release mit Bella Maclean

Das Stück „Holloway“ ist Teil des Soundtracks zum Broadway-Musical „London Tide“. Hier reinhören.

Auch wenn sie nicht die vordergründige Stimme in der Songveröffentlichung „Holloway“ ist, so kann man PJ Harveys Handschrift doch deutlich in dem fast dreiminütigen Stück heraushören.

Die 54-jährige Britin hat zusammen mit dem Dramaturgen Ben Power an dem nun frisch herausgebrachten Lied gearbeitet, der Part des „London Tide“-Musicals ist. Insgesamt 13 extra für das Broadway-Stück geschriebene Songs umfasst der Soundtrack von Harvey, der noch in diesem Jahr erscheinen soll. Ein konkretes Release-Datum gibt es dazu noch nicht, „Holloway“ macht die Richtung aber klar.

In dem Track singt die 23-jährige Schauspielerin Bella Maclean (auch bekannt aus „Sex Education“) die Zeilen – und sie erinnert bei ihrer Intonation auch an PJ Harvey. Die anderen Stücke des Musicals werden auf dem von Broadway Records initiierten Soundtrack ebenfalls vom Ensemble eingesungen werden.

Hier „Holloway“ von PJ Harvey und Ben Power feat. Bella Maclean hören:

„London Tide“ orientiert sich inhaltlich an Charles Dickens’ final veröffentlichten Roman „Unser gemeinsamer Freund“. Die zwischen Romanze und Thriller changierende Story wurde von April bis Juni 2024 im Londoner Lyttelton Theatre aufgeführt. Ein Streaming-Release des Werkes ist nun für den 17. Oktober angedacht.