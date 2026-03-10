Bushidos großes Finale: „Alles wird gut“-Abschiedstour in Leipzig

Bushido verabschiedet sich in Leipzig von seiner Fanbase – mit Klassikern und Fan-Wünschen. Tickets, Setlist und VIP-Infos auf einen Blick.

Am 10. März 2026 macht Bushido im Rahmen seiner „Alles wird gut“-Tour Halt in Leipzig und gibt damit eines der letzten Konzerte seiner Karriere. Die Tour wurde als Abschiedstournee angekündigt, auf der der Berliner noch einmal die Bühnen großer Arenen in Deutschland bespielt, bevor er sich endgültig aus der Musik zurückziehen will.

Das Konzert in der QUARTERBACK Immobilien Arena verspricht eine rund zweistündige Show mit einer Mischung aus Klassikern und Fan-Wunschtiteln. Anhänger:innen dürfen sich also auf seine größten Hits und einen nostalgischen Abend freuen, der die Vergangenheit des Rappers noch einmal aufleben lässt.

Tickets

Tickets gibt es bei den üblichen Vorverkaufsstellen. Stehplätze kosten circa 73 Euro, Sitzplätze sind hingegen ab 79 Euro erhältlich.

Darüber hinaus können im offiziellen „King Bushido“-Onlineshop VIP-Pakete gebucht werden. Wer bereits ein Ticket besitzt, kann für 289 Euro ein Upgrade erwerben und erhält dabei ein exklusives Merch-Bundle, zwei CDs und eine Schallplatte. Zudem beinhaltet das Upgrade den Zugang zum VIP-Bereich mit Blick auf die Bühne, einen VIP-Pass und ein Sammlerarmband, verfrühten Einlass durch einen separaten Eingang sowie ein Soundcheck-Erlebnis, bei dem Bushido einen exklusiven Song spielt, den er nur dort performt.

Wer den Rapper persönlich treffen möchte, kann hier für 1.999 Euro den VIP-Backstage-Pass erwerben. Dieser beinhaltet ein alle Vorteile des VIP-Pakets, außerdem ein Meet & Greet und Zugang zum Backstage-Bereich sowie zu einem Catering-&-Hospitality-Bereich mit Speisen und Getränken. Ebenfalls enthalten ist eine College-Jacke, die ausschließlich über dieses Upgrade erhältlich ist.

Hier hört ihr das Angebot von Bushido selbst:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Vorband

Für die Leipzig-Show wurde bislang keine offizielle Vorband angekündigt.

Zeiten

Einlass ist ab 18:30 Uhr. Laut Veranstaltungs-Website beginnt Bushido um 20:00 Uhr; das Konzert endet dann circa zwei Stunden später gegen 22:00 Uhr.

Location & Anfahrt

Das Konzert findet in der QUARTERBACK Immobilien Arena statt. Die Adresse lautet: Am Sportforum 2, 04105 Leipzig.

Anfahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln:

Ab dem Hauptbahnhof fahren die Straßenbahnlinien 3, 4, 5, 7 und 8 zum Konzert. Die Haltestelle heißt „Waldplatz / Arena“.

Anfahrt mit dem Auto:

Gäste, die nicht aus Leipzig kommen, nehmen die A 14 bis Ausfahrt Leipzig-Mitte, die A 9 bis Ausfahrt Leipzig-West oder die A 38 bis Ausfahrt Leipzig-Süd und fahren dann Richtung Innenstadt / Zentrum, der Beschilderung „Sportforum“ (mit Stadion-Piktogramm) folgend.

Wichtig: Die Veranstaltungsstätte liegt innerhalb der Umweltzone – es dürfen daher nur Fahrzeuge mit gültiger grüner Umweltplakette an der Frontscheibe einfahren.

Parken

Direkt an der Arena gibt es nur wenige Parkplätze. Die Veranstalter:innen empfehlen daher die Park-and-Ride-Plätze der Stadt Leipzig und die Weiterfahrt mit Straßenbahn oder Bus.

Setlist

Da Fans über eine Wunschliste ihre Lieblingssongs vorab einreichen konnten, kann die Setlist leicht variieren. Dennoch sind folgende Tracks laut „setlist.fm“ wahrscheinlich dabei: