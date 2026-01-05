Premiere in der Waschküche: Bushido wäscht zum ersten Mal Wäsche

Nach 49 Jahren das erste Mal: Bushido übernimmt Haushalt in neuer München-Villa. Seine Frau Anna-Maria zeigt sich begeistert von der Wandlung des Rappers.

Bushido und seine Frau Anna-Maria Ferchichi haben vor Kurzem eine Villa in München bezogen. Der Rapper scheint von seiner neuen Heimat angetan zu sein, und die Familie stellt sich auf die neue Lebenssituation ein. Für den Vater stehen nun zum ersten Mal in seinem Leben auch Aufgaben im Haushalt an.

Rapper macht zum ersten mal Wäsche

Vor Kurzem postete Bushido eine Instagram-Story, in der er von seinen ersten Erfolgen im Haushalt berichtete: „Kleines Update aus der Waschküche. Es ist nämlich unglaublich. Ich habe in meinem Leben noch nie Wäsche gewaschen.“ Bei einem erfolgreichen Musiker kommt dies wahrscheinlich gar nicht mal so überraschend, allerdings ist er auch Familienvater von acht Kindern. Auf Instagram hieß es weiter: „Ich weiß, sollte man schon mal gemacht haben, ich habe es bis dato noch nicht gemacht.“

Es scheint, als wäre Bushido nun also endgültig in seinem Familienleben angekommen. Zum Zeitpunkt der Instagram-Story war es bereits seine dritte Waschmaschinenladung. Den Wäschedienst habe er „freiwillig übernommen“. Zudem wolle er nun auch mindestens einmal am Tag für alle im Haus kochen.

Anna-Maria Ferchichi freut sich

Kurz darauf meldete sich auch Anna-Maria Ferchichi über Instagram und zeigte sich durchaus zufrieden mit der Entwicklung: „Ich glaube, ihr werdet jetzt öfter Bushido aus der Waschküche erleben.“

Mit dem Umzug nach München hat die Familie Dubai vorerst verlassen, will aber beide Wohnsitze behalten. Eine Rückkehr in das Emirat ist also nicht ausgeschlossen.