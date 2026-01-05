Premiere in der Waschküche: Bushido wäscht zum ersten Mal Wäsche

von 
Bushido

Bushido  |  Bushido wäscht erstmals Wäsche: Der Hausmann-Moment

Foto: Getty Images. Andreas Rentz. All rights reserved.

Nach 49 Jahren das erste Mal: Bushido übernimmt Haushalt in neuer München-Villa. Seine Frau Anna-Maria zeigt sich begeistert von der Wandlung des Rappers.

Bushido und seine Frau Anna-Maria Ferchichi haben vor Kurzem eine Villa in München bezogen. Der Rapper scheint von seiner neuen Heimat angetan zu sein, und die Familie stellt sich auf die neue Lebenssituation ein. Für den Vater stehen nun zum ersten Mal in seinem Leben auch Aufgaben im Haushalt an.

Rapper macht zum ersten mal Wäsche

Vor Kurzem postete Bushido eine Instagram-Story, in der er von seinen ersten Erfolgen im Haushalt berichtete: „Kleines Update aus der Waschküche. Es ist nämlich unglaublich. Ich habe in meinem Leben noch nie Wäsche gewaschen.“ Bei einem erfolgreichen Musiker kommt dies wahrscheinlich gar nicht mal so überraschend, allerdings ist er auch Familienvater von acht Kindern. Auf Instagram hieß es weiter: „Ich weiß, sollte man schon mal gemacht haben, ich habe es bis dato noch nicht gemacht.“

Bushido
BushidoArtikel, Diskographie, Tourdaten und vieles mehrHier zum Artist-Profil >>>

Es scheint, als wäre Bushido nun also endgültig in seinem Familienleben angekommen. Zum Zeitpunkt der Instagram-Story war es bereits seine dritte Waschmaschinenladung. Den Wäschedienst habe er „freiwillig übernommen“. Zudem wolle er nun auch mindestens einmal am Tag für alle im Haus kochen.

Anna-Maria Ferchichi freut sich

Kurz darauf meldete sich auch Anna-Maria Ferchichi über Instagram und zeigte sich durchaus zufrieden mit der Entwicklung: „Ich glaube, ihr werdet jetzt öfter Bushido aus der Waschküche erleben.“

Musikexpress Badge
Empfehlungen der Redaktion
von links nach rechts: Anna-Maria Ferchichi und Anis Ferchichi bzw. Bushido
Bushidos Reality-Show wurde nach nur einer Folge im TV abgesetzt
25.04.2025
von ME-Redaktion
Fler - Bushido
Bushido gewinnt „CCN“-Prozess gegen Fler
02.04.2025
von Lisa-Marie Tschoeltsch
Bushido
Hat Bushido wirklich sein allerletztes Album angekündigt?
24.03.2025
von Lisa-Marie Tschoeltsch

Mit dem Umzug nach München hat die Familie Dubai vorerst verlassen, will aber beide Wohnsitze behalten. Eine Rückkehr in das Emirat ist also nicht ausgeschlossen.

Paul Hofrath schreibt für MUSIKEXPRESS. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

Themen aus dem Artikel:

Bushido
Artikel Teilen