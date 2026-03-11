Bushidos letztes Konzert: Der große Abschied in Stuttgart

Am 12. März gibt Bushido sein womöglich letztes Konzert in Stuttgart. Tickets, VIP-Pakete, Setlist und alle Infos zur „Alles wird gut"-Tour.

Am 12. März 2026 macht Bushido im Rahmen seiner „Alles wird gut“-Tour Halt in Stuttgart und gibt sein (womöglich) letztes Konzert. Die Tour wurde als Abschiedstournee angekündigt, auf der der Berliner noch einmal die Bühnen großer Arenen in Deutschland bespielt, bevor er sich endgültig aus der Musik zurückziehen will.

Das Konzert findet in der Hans-Martin-Schleyer-Halle statt und verspricht eine rund zweistündige Show mit einer Mischung aus Klassikern und Fan-Wunschtiteln. Fans dürfen sich auf viele seiner größten Hits und auf einen nostalgischen Abend freuen, der die Vergangenheit des Rappers noch einmal aufleben lässt.

Tickets

Tickets sind bei den üblichen Vorverkaufsstellen ab 74 Euro verfügbar. Wer ein exklusives Erlebnis sucht, kann sein Ticket im „King Bushido“-Onlineshop auf VIP upgraden.

Das Upgrade für 289 Euro umfasst ein exklusives Merch-Bundle, zwei CDs und eine Schallplatte. Zusätzlich sichert es den Zugang zum VIP-Bereich mit Blick auf die Bühne, einen VIP-Pass und ein Sammlerarmband, verfrühten Einlass durch einen separaten Eingang sowie ein Soundcheck-Erlebnis, bei dem ein exklusiver Song gespielt wird, den Bushido nur dort performt. Dieses Paket ist ein reines Add-On – die Eintrittskarte muss vorab separat erworben werden.

Wer den Rapper persönlich treffen möchte, kann hier für 1.999 Euro den VIP-Backstage-Pass erwerben. Dieser beinhaltet ebenfalls ein Merch-Bundle und alle Vorteile des VIP-Pakets sowie ein Meet & Greet, bei dem ein persönliches Foto mit Bushido versprochen wird. Außerdem enthalten sind der Zugang zum Backstage und zu einem Catering- & Hospitality-Bereich, in dem Speisen und Getränke angeboten werden. Ebenfalls inkludiert ist eine College-Jacke, die ausschließlich in diesem Upgrade erhältlich ist.

Hier hört ihr das Angebot von Bushido selbst:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Zeiten

Der Einlass beginnt um 18:30 Uhr. Bushido soll gegen 20:00 Uhr auf die Bühne kommen und bis ca. 22:00 Uhr performen.

Voract

Für die letzte Bushido-Show ist bisher kein offizieller Voract angekündigt. Es wird jedoch spekuliert, dass Shindy aus Bietigheim-Bissingen als Überraschungsgast auftreten könnte.

Shindy und Bushido verbindet eine lange gemeinsame Geschichte. Shindy stand viele Jahre bei Bushidos Label ersguterjunge unter Vertrag. Ihre gemeinsamen Songs wie „Panamera Flow“ oder auch „Stress ohne Grund“ gehören bis heute zu den bekanntesten Feature-Songs im deutschen Rap.

Auch wenn sich die Wege der beiden später trennten, wäre ein gemeinsamer Auftritt bei Bushidos Abschiedstour für viele Fans ein besonderer Moment und eine symbolische Rückkehr zu einer der prägendsten Rap-Phasen der 2010er-Jahre. Offiziell bestätigt ist ein solcher Auftritt bisher nicht.

Location & Anfahrt

Die Hans-Martin-Schleyer-Halle befindet sich im Veranstaltungsbereich NeckarPark in Stuttgart und ist sowohl mit öffentlichen Verkehrsmitteln als auch mit dem Auto gut erreichbar. Die Adresse lautet Mercedesstraße 69, 70327 Stuttgart.

Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln

Die S-Bahnen S1, S2 oder S3 fahren bis zur Haltestelle Stuttgart-Bad Cannstatt. Von dort sind es etwa 10 bis 15 Minuten Fußweg bis zur Halle. Auch die U-Bahnen U1 und U14 sowie die Straßenbahnlinien 2 und 13 erschließen das Gelände. Zusätzlich verkehren die Buslinien 52, 55, 56 und 402 im Umfeld des NeckarParks und bieten weitere Anreisemöglichkeiten.

Anfahrt mit dem Auto

Aus Richtung München oder Karlsruhe fährt man über die A8 und nimmt die Ausfahrt Stuttgart-Degerloch. Von dort folgt man der B27 in Richtung Stuttgart Zentrum und anschließend der Beschilderung zum NeckarPark/Mercedesstraße.

Wer aus Richtung Heilbronn oder Singen kommt, nutzt die A81 und nimmt die Ausfahrt Stuttgart-Zuffenhausen. Von dort geht es über die B10 in Richtung Bad Cannstatt und weiter der Beschilderung zum NeckarPark folgend.

Wichtig: Die Veranstaltungsstätte liegt innerhalb der Umweltzone – es dürfen daher nur Fahrzeuge mit gültiger grüner Umweltplakette an der Frontscheibe einfahren.

Parken

Im Bereich des NeckarParks stehen mehrere große Veranstaltungsparkplätze zur Verfügung, darunter die Parkplätze P10 und P10a an der Mercedesstraße, der Parkplatz P9 am Cannstatter Wasen sowie die Parkflächen P7 und P8 im NeckarPark.

Die Parkgebühren liegen in der Regel zwischen etwa fünf und zehn Euro pro Fahrzeug. Von den Parkplätzen aus erreicht man die Hans-Martin-Schleyer-Halle in etwa fünf bis fünfzehn Minuten zu Fuß.

Bei großen Veranstaltungen kann es sinnvoll sein, auf Park-and-Ride-Parkplätze im Stadtgebiet auszuweichen und anschließend mit der S-Bahn weiterzufahren, um Staus und lange Wartezeiten zu vermeiden.

Setlist

Da Fans über eine Wunschliste vorab ihre Lieblingssongs einreichen konnten, kann die Setlist der „Alles wird gut“-Tour leicht variieren. Häufig gespielte Tracks sind unter anderem: