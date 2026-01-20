Bushido holt Fans auf Bühne: Antrag entpuppt sich als Fake

Bushido holte einen Fan für „Sonnenbank Flavour“ auf die Bühne. Was als Highlight begann, endete in knapp vier Minuten mit einem Scherz-Antrag.

Bushido ist seit Mitte Januar auf Abschiedstournee durch Deutschland. Bei den bisherigen Stopps seiner „Alles wird gut“-Tour teilte der Deutschrapper seine Bühne für Performances seiner Hits mit einzelnen Fans. Während seines Konzerts in Frankfurt bat er den 25-Jährigen Leon für den Track „Sonnenbank Flavour“ auf die Stage. Nach einer beachtlichen Darbietung wurde die Begleitung des Krankenpflegers ebenfalls für einen angeblichen Heiratsantrag auf die Bühne geholt. Was genau geschah.

Vermeintlicher Heiratsantrag wurde abgelehnt

Die aktuelle Tour dauert noch bis in den März dieses Jahres an und bildet laut Aussagen des Künstlers das Schlusskapitel seiner zwanzigjährigen Rap-Karriere. Abend für Abend holt er Fans auf die Bühne, um Momente der Verbindung zu schaffen – so auch bei seinem Konzert in der Frankfurter Festhalle. Was als süßer Moment begann, entpuppte sich in gut dreieinhalb Minuten zu einem abgekarteten Spiel zwischen zwei Arbeitskolleg:innen und sorgte für Verwirrung bei dem Rapper und seinem Publikum.

Die Interaktion begann humorvoll. Der 47-Jährige bat auf Wunsch des jungen Mannes eine junge Frau auf die Bühne. Bei der Begrüßung machte die Dame in grünem Sweatsuit dem Rapper und den Zuschauer:innen bereits klar, dass es sich bei dem Anwesenden in schwarzer Jeans und schwarzem Pulli um ihren Arbeitskollegen handle. Dieser rief daraufhin voller Inbrunst in sein Mikrofon: „Fuck the Company“. Der Rapper, dessen bürgerlicher Name Anis Mohamed Youssef Ferchichi lautet, merkte an, dass die Redewendung eigentlich „Never fuck the Company“ heißen würde und überließ dann den beiden die geballte Aufmerksamkeit.

Leon sprach über seine Vergangenheit, die für ihn „sehr schwer“ gewesen sei, seine Konzert-Begleitung Larissa sei in dieser Zeit immer für ihn da gewesen. Das ließ für den jungen Kerl scheinbar nur einen Schluss zu – einen Heiratsantrag vor knapp 10.000 Leuten. Mit dem Hinweis des Rappers: „Auf die Knie, du Idiot“ ließ er sich mit einem Ring in der Hand auf sein Knie runtersinken und machte der Lady in Grün mit der Frage „Willst du meine Frau werden?“ den Antrag – das Publikum jubelte den beiden unterstützend zu. Die Antwort der fast Verlobten lautete „Nein, aber ja“. Verwirrung machte sich breit.

Antrag entpuppte sich als Trojanisches Pferd

Auf die Nachfrage des gebürtigen Bonners folgte eine ernüchternde Aufklärung vor Ort: Die beiden hatten im Vorhinein an das Konzert ausgemacht, dass sie ihren Arbeitskollegen auf die Bühne bringen würde, damit dieser mit Bushido den Track „Sonnenbank Flavour“ performen könne – eine Erfahrung, die sie bereits in 2025 machen durfte. Außerdem verrieten die beiden Kolleg:innen, dass es sich bei der schweren Zeit um eine Trennung von ihm und seiner Ex-Partnerin handelte und dass der Ring ursprünglich für sie gedacht war. Bushidos Kommentar dazu war: „Wo ist RTL+, wenn man sie braucht?“. Und als die Stimmung zu kippen drohte: „So eine tolle Performance, und dann kacken die beiden so rein.“

Hier den Antrag ansehen:

Scherz-Antrag reiht sich in weniger schöne Momente der Tour ein

Ein Großteil der bisherigen Fan-Interaktionen sorgte für gute Laune, Lob des Künstlers und Applaus der Anwesenden. Ein paar – bei denen Selbstüberschätzung oder Nervosität zu Textaussetzern sowie Blackouts führten, stimmten Bushido und das Publikum enttäuscht – Kritik und Buhrufe waren das Resultat.

Im Anschluss an die Shows werden die Auftritte sowie die Reaktionen des Rappers und des Publikums auf Social Media heiß diskutiert. Für die verpatzten Performances sprachen einige User:innen den Betroffenen ihr Mitgefühl aus. Andere zeigten Unverständnis und pflichteten dem Rapper bei – der vor jeder dieser Performances nach einem Fan fragt, der rappen könne, textsicher sei und sich so einen Auftritt zutraue. Das Konzert am 20. Januar in Köln in der Lanxess Arena wird zeigen, ob der Künstler nach dem Scherz-Antrag erneut Fans auf die Bühne lässt.

