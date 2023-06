Busta Rhymes veröffentlicht Single „BEACH BALL” mit Musikvideo

Mit BIA hat der 51-Jährige eine hochkarätige Feature-Gästin am Start.

Busta Rhymes hat am Freitag (23. Juni) die Single „BEACH BALL” mitsamt Musikvideo veröffentlicht. Mit BIA hat er sich eine hochkarätige Feature-Gästin ins Boot geholt. Im Clip fährt eine Kamera einen Strand entlang, wo sich, neben den Rapper:innen, vor allem leicht bekleidete Frauen rekeln. Aber auch einige bekannte Gesichter gibt es dort zu sehen: Rick Ross, DJ Khaled und weitere Vertreter des US-amerikanischen Rap-Business haben Gastauftritte.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Auf „BEACH BALL“ rappen BIA und Busta Rhymes über einen Club-Beat von Hitmaka, der auf das Mindeste reduziert wurde. Die Beiden verwenden einen ähnlichen Flow, der dem Track einen Kontext verleiht. Dieser ist vor allem sexueller Natur. „Drag me to a dressing room and give me top until she coughin‘ / Waterfallin‘, suckin‘ on these beach balls“, rappt Busta etwa in seinem Part. Der Song bietet allgemein wenig Veränderung, es gibt kaum Überraschungsmomente. Das Stück mutet daher wie ein für den Club konzipierter Track an.

Ob „BEACH BALL” eine Auskopplung aus einem kommenden Album ist, ist nicht bekannt. Denkbar ist es allemal, denn erst im Mai kündigte Busta Rhymes an, dass eine neue Platte seinerseits gerade in der Mache sei. Als ausführende Produzenten nannte er Swizz Beatz, Timbaland, Pharrell Williams und sich selbst. Auf Instagram versprach der 51-Jährige, das Album werde die „Kultur verändern“. Mehr Details gibt es allerdings noch nicht. Seinen letzten Longplayer EXTINCTION LEVEL EVENT 2: THE WRATH OF GOD hat der New Yorker im Jahre 2020 releast.