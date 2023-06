Der Run-The-Jewels-Rapper sei „total bekifft“ gewesen, als er das Gerücht in die Welt setzte.

Killer Mike hat seine Behauptung vom Dienstag (20. Juni), André 3000 würde an einem Album arbeiten, zurückgezogen. Der 48-Jährige war nach eigener Aussage „total bekifft“ gewesen, als er die Aussage gemacht hat. In einem neuen Interview, das am Donnerstag (22. Juni) im US-amerikanischen Radio ausgestrahlt wurde, sagte Mike: „Ich war total bekifft und habe nur gescherzt, euch verarscht“, ruderte Killer Mike zurück. „Ihr habt den Witz zu ernst genommen“, sagte er. Dann fügte der Run-The-Jewels-Rapper hinzu: „Weißt du, [André 3000] macht immer Musik. Er macht nie keine Musik. Ich habe also eine Chance bekommen, cooles Zeug zu hören…“

Doch kein Solo-Album von André 3000

Falscher Alarm also für alle OutKast– und vor allem „Three Stacks“-Fans. Das ersehnte Solo-Album von André 3000 wird wohl vorerst Wunschdenken bleiben. Killer Mike weiß uns allerdings zu vertrösten: „Wenn ihr Dre hören wollt, weiß ich, wo ihr das tun könnt. Da ist dieses neue Album namens MICHAEL.“ Gemeint ist der Track „SCIENTISTS & ENGINEERS“ von Mikes aktueller Platte, auf dem, neben Future und Eryn Allen Kane, auch André 3000 einen Feature-Part hat.

Killer Mike hat ebenfalls angekündigt, noch eine weitere Zusammenarbeit mit André 3000 in der Pipeline zu haben. André Benjamin, wie der OutKast-Rapper bürgerlich heißt, soll dafür einen sieben-minütigen Rap-Part aufgenommen haben.

Das letzte Studio-Album von OutKast IDLEWILD wurde 2006 veröffentlicht. Seitdem gibt es mit Ausnahme einiger rar gesäter Features keine neue Musik von André 3000. Er ist seit Anfang der 2000er-Jahre als Schauspieler aktiv.

Hört Killer Mikes Album MICHAEL im Stream: