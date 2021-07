BIA und Nicki Minaj tun sich für Remix-Track „Whole Lotta Money“ zusammen 

Im Dezember veröffentlichte US-Rapperin BIA ihr Album FOR CERTAIN mit ihrer Single „Whole Lotta Money“ – nun folgte am Donnerstag (8. Juli) der Release der Remix-Version mit Rap-Queen Nicki Minaj.

Die 29-Jährige ist durch ihren Track „Best on Earth“ ft. Russ bekannt geworden. Für die Single erreichte sie sogar Platin-Status. Mit ihrer im April 2020 gedroppten Videosingle „Cover Girl“ folgte die nächste Ansage von BIA: Im Track erklärte sie, dass man sich ihre Zeit verdienen müsse. Diesen Gedankengang führt sie nun auch im Remix mit Nicki Minaj fort. Darin besingt die Rapperin aus Massachusetts ihre finanziellen Reichtümer und ihr Selbstbewusstsein.

I put all my jewellery just to go to the bodega

And I keep it with me just so that I’m feeling safer

Fendi on my body, but my feet is in Bottega

B*tch I’m getting money, get the fuck up outta here“