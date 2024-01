Kim Kardashian besucht als OMR-Speakerin nach Hamburg

US-Glamour in Deutschland: Die Influencerin wird im Mai bei der Digitalmesse auf der Bühne stehen.

Spätestens durch die Reality-TV-Show „Keeping Up with the Kardashians“ ist sie vielen ein Begriff: Kim Kardashian, die erfolgreiche US-Influencerin, wird in diesem Jahr Hamburg mit einem Auftritt beehren.

Bei der OMR-Digitalmesse, die vom 07. bis 08. Mai in der Hansestadt an den Start gehen wird, hat die 43-Jährige nun einen Slot als Speakerin. Worüber der Promi, dessen Vermögen auf rund eine Milliarde Euro eingeschätzt wird, konkret beim Event sprechen wird, ist derzeit noch nicht bekannt.

Beim OMR-Festival tauschen sich digitale Medien- und Marketing-Profis zu den aktuellen Branchen-Trends, -Herausforderungen und -Zukunftstipps aus. Zuletzt besuchten um die 72.000 Menschen die Veranstaltung.

2024 haben neben Kardashian auch schon US-Artist Jeff Koons und auch US-Musikproduzentenlegende Rick Rubin zugesagt. Alle Infos zum OMR-Event gibt es hier.