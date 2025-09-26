Samra bekommt Konkurrenz – und das von seiner Frau!

Doechii: Wer ist die neue Powerfrau des HipHop?

In einem neuen Video beweist Dunja ihrem Ehemann, dass auch sie eine Rap-Karriere aufbauen könnte.

Samra ist derzeit einer der beliebtesten Rapper Berlins – sein letztes Album KAREEM erschien im Juli dieses Jahres und erreichte recht schnell Platz zwei der deutschen Albumcharts. Doch im Internet war es zuletzt seine Frau Dunja, die mit einer überraschenden Rap-Einlage die Aufmerksamkeit seiner Fans auf sich zog.

Dunja Akkouche: Ehefrau und Newcomerin?

Auf TikTok und Instagram zeigt die 26-Jährige das Leben der beiden hinter den Kulissen: Wäsche machen, ihren gemeinsamen Sohn Kareem erziehen, Rezeptvideos und sympathische Outfit-Reels, in denen Samra, der eigentlich Hussein heißt, als liebevoller Ehemann zu sehen ist. Der Rapper hatte in seiner Vergangenheit mit schweren psychischen Krisen und Suchtproblemen zu kämpfen, die er auch in seinen Texten behandelt. Dunja begleitete ihn in diesen Phasen und teilt gelegentlich mit der Öffentlichkeit, mit welchen Belastungen das Paar dadurch zu kämpfen hat.

Doch in ihrem neuesten Video zeigt Dunja, dass der Haussegen bei der jungen Familie alles andere als schief hängt. Dunja überraschte ihren Mann mit ein paar selbstgeschriebenen Versen, die sie auf düster klingende Hip-Hop-Beats rappt. „Ich hab da vier Monate dran gearbeitet“, kündigt sie grinsend an. Schon bei den ersten Tönen ist Hussein hin und weg, der Kopf nickt mit und es dauert nicht lange, bis der Rapper schon mit den ersten Adlibs einsetzt.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Samra und Fans sind begeistert

„Ich schreibe Texte, mach’ die Wäsche“, rappt sie, und: „Geh’ ich auf die Bühne geht das Licht für mich an / Security um mich herum, denn ich bin bekannt“. Hussein lacht, nickt mit und ist im allgemeinen sichtlich stolz auf seine Frau. „Das war überkrass!“, resümiert er und lobt Dunja für ihre Hook.

In den Kommentaren unter ihrem Video freuen sich Husseins Fans und feuern Dunja an. Die meisten sind der Meinung, sie könne bald ihrem Mann Konkurrenz machen. „Dunja ft. Samra!“, schreiben viele, während andere scherzen, Dunja wäre seine Ghostwritern. Die meisten aber freuen sich einfach, dass das Paar so glücklich miteinander zu sein scheint.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Spotify Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Hussein Akkouche alias Samra zählt seit 2017 zu den prägenden Stimmen der deutschen Hip-Hop-Szene. Erste Aufmerksamkeit erlangte er 2015 durch ein Feature auf Alpa Guns Album EHRENSACHE II (2015), bevor er bei Bushidos Label Ersguterjunge unter Vertrag genommen wurde. Mit Singles wie „Cataleya“ (2018) und „110“ (2019) gemeinsam mit Capital Bra und LEA erreichte er die Spitze der Charts. Zu seinen Erfolgsalben zählen JIBRRAIL & IBLIS (2020), ROHDIAMANT (2021) und KAREEM (2025). 2023 veröffentlichte er die DUNJA EP, die er seiner Frau widmete und in der er persönliche Erlebnisse und Gefühle verarbeitet.