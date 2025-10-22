Samra in Berlin: Alle Infos zu Tickets, Zeiten, Setlist & möglichem Capital-Bra-Auftritt

Santos holt sich für seine neue Single „Leere Hände“ Unterstützung von Sido und Samra

Samra ist derzeit auf „Feuer über Deutschland“-Tour und macht dabei auch in der Hauptstadt Halt. Am Samstag, 25. Oktober, tritt der Berliner in der Uber Eats Music Hall auf und bringt sein neues Album KAREEM mit. Alle wichtigen Details zur Show im Überblick.

Tickets

Wer noch auf Tickets für das Konzert des Deutschrappers hofft, geht leer aus: Alle Karten für seine vorletzte Deutschland-Show sind bereits vergriffen. Achtung: Der Gig wurde vom 22. auf den 25. Oktober verlegt – die Tickets behalten ihre Gültigkeit.

Zeiten

Der Einlass beginnt um 18:30 Uhr, die Veranstaltung startet voraussichtlich um 20:00 Uhr mit dem Support-Act.

Support

Als Voract tritt der Deutschrapper Caney030 auf.

Gastauftritt und Albumankündigung mit Capital Bra?

Vor einigen Wochen teilte Samra im Livestream von Daniel Slump einen Song-Ausschnitt. In dem Snippet war die Stimme von Capital Bra zu hören. Seitdem spekulieren Branche und Fans über ein mögliches zweites Kollabo-Album BERLIN LEBT 3. Es wäre der erste gemeinsame Song der beiden Künstler seit fast fünf Jahren. Gerüchten zufolge könnte die Platte beim Berlin-Konzert angekündigt werden – vielleicht sogar gemeinsam mit Capital Bra.

Anfahrt

Die Location befindet sich am Uber Platz 2, 10243 Berlin.

Anreise mit den Öffentlichen: Die Uber Eats Music Hall ist durch ihre zentrale Lage gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Nahegelegene Haltestellen sind die Warschauer Straße und der Ostbahnhof. Beide sind per S-Bahn, U-Bahn, Bus und Tram erreichbar. Auch der Regional- und Fernverkehr ist direkt an den Ostbahnhof angebunden.

Anreise mit dem Auto: Wer mit dem Auto kommt, sollte genügend Zeit für die Anfahrt einplanen. Die Venue empfiehlt, der innerstädtischen Beschilderung nach Friedrichshain und zum Uber Platz zu folgen. Für Navigationsgeräte gilt folgende Adresse: Mercedes-Platz 2, 10243 Berlin.

Setlist

Eine offizielle Setlist zur aktuellen Tour liegt nicht vor, doch Samra spielt regelmäßig folgende Songs:

110

Wieder Lila

Tilidin

Marlboro Rot

BaeBae

Weiss

COLT

Huracan

Purple Rain

Leere Hände

Neues zum Kollabo-Album BERLIN LEBT 3 mit Capital Bra

BERLIN LEBT 3 ist in jedem Fall bereits in Arbeit. Dafür nutzt Capital Bra die Live-Videochat-App „Azar“. Denn so kann er sich kreativ mit Menschen weltweit austauschen, die Fans an seinem Prozess teilhaben lassen und eben auch neue Inspiration bekommen. Ob Samra auch darüber mit ihm kommuniziert, bleibt aber momentan noch unklar.