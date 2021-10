Cardi B traut LGBTQ+-Paar während TV-Show

Cardi B steigt ins Hochzeit-Geschäft ein. Im Zuge ihrer TV-Show „Cardi Tries“, bei der sie verschiedenen Aktivitäten nachgeht, übt sie sich in Sachen Eheschließung und vermählt ein lesbisches Ehepaar.

Die Rapperin ist laut eigenen Angaben rechtlich befugt, Trauungen zu vollziehen und durfte daher den zwei Bräuten zur gemeinsamen Eheschließung verhelfen.

In einem Teaser zur Folge, der auf Twitter geteilt wurde, sagte sie zu den Anwesenden der Hochzeitsgesellschaft:

By the way WORLD I’m licensed to marry people ….sooo yea… I do it all and this was such a fulfilling thing to do and Raven was soo fun I was sooo starstruck. https://t.co/i74YNT7Xbb

