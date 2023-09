Nach „WAP“ kommt „Bongos“: Der neue gemeinsame Track soll am 8. September erscheinen.

Bereits mit ihrem vorherigen gemeinsamen Track „WAP“, der im August 2020 erschien, erreichten Cardi B und Megan Thee Stallion nicht nur Platz eins der US-Billboard Hot 100 Charts, sondern sorgten auch für ordentlich viel Gesprächsstoff. Umso gespannter sind die Fans der zwei Rapperinnen auf ihre nächste Single „Bongos“, die am 8. September veröffentlicht werden soll. Dazu teilten beide Künstlerinnen auf ihren Instagram-Accounts das Single-Cover. Darauf zu sehen sind die beiden Grammy-Gewinnerinnen mit bunten Perücken und Lollipops.

Sowohl Cardi B als auch Megan Thee Stallion haben in letzter Zeit neue Alben angeteasert. Während Megan Thee Stallion im Juli ein Video auf ihren Instagram-Kanal herausbrachte und dazu schrieb, dass sie wieder „zurück sei“, erklärte Cardi B in einem Interview mit der „Vogue México y Latinoamérica“, dass bald der Nachfolger des 2018 erschienen Werks INVASION OF PRIVACY folgen solle. Zuletzt veröffentlichte Cardi B zusammen mit ihrem Ehemann und Rapper Offset die Single „Jealousy“, in der sie über das Fremdgehen und den daraus folgenden Vertrauensbruch zu sprechen kommen.