Nachdem Cardi B eine Person auf ihrem Konzert mit dem Mikrofon bewarf, wurde dieses nun versteigert.

Ende Juli bewarf Cardi B während ihrer Liveshow in Las Vegas einen Zuschauer mit dem Mikrofon, nachdem sie von diesem mit einer Flüssigkeit bespritzt worden war. Nun wurde genau dieses Mikrofon auf eBay für 99.900 US-Dollar versteigert.

Mikrofon von Cardi B wird versteigert

Ein Mann namens Scott Fisher hat nun das Mikrofon, mit dem Cardi B auf eine Person geworfen hat, auf eBay versteigert. Nach insgesamt 120 Geboten, schloss er die Auktion ab und verkaufte das „Wurfgeschoss“ für 99.900 US-Dollar. Zuvor kündigte der Verkäufer an, das Geld nicht zu behalten, sondern an wohltätige Organisationen wie „Friendship Circle Las Vegas“ und „Wounded Warrior Project“ spenden zu wollen. Wie er genau an das Mikrofon gekommen ist, blieb bislang unklar.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Während Cardi B auf ihrem Konzert im Drai’s Beach Club in Las Vegas ihren Hit „Bodak Yellow“ performte, bespritzte sie eine Person aus den vorderen Reihen mit einer Flüssigkeit. Das fand die Rapperin weniger lustig und bewarf daraufhin die Person mit ihrem Mikrofon. Ein paar Tage nachdem das Video dazu viral ging, soll die beworfene Person eine Anzeige wegen Körperverletzung gegen Cardi B erstattet haben. Zu einer Anklage gegen die Rapperin kam es allerdings nie. Seit dem Vorfall kommen immer mehr Rätsel auf. So zeigen Konzert-Videos vor dem Wurf, dass Cardi B die Crowd nach Wasser bittet und der DJ diese auch animiert, die Rapperin zu bespritzen. Dementsprechend führte das viral gegangene Video zu Diskussionen auf Social Media-Plattformen, wer von den beiden Parteien im Recht sei.

Zuletzt veröffentlichte Cardi B zusammen mit ihrem Ehemann und Rapper Offset ihre gemeinsame Single „Jealousy“. Darin thematisieren die beiden Musiker Eifersucht und das Fremdgehen von Offset. Ebenso adressieren sie mit einem Augenzwinkern die Gerüchte, dass es derzeit Ehedramen zwischen den beiden gäbe.