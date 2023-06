Casper kündigt neues Album NUR LIEBE, IMMER an

Die erste Single „emma“ erscheint am 15. Juni um 18 Uhr – und 2024 wird Casper eine Show zum neuen Album in Bielefeld spielen.

Casper hat via Instagram seine neue Platte NUR LIEBE, IMMER für den 24. November 2023 ankündigt. Die erste Single namens „emma“ hat der 40-Jährige gleich mit angemeldet – diese erscheint am Donnerstag, 15. Juni, um 18 Uhr. Ein Musikvideo wird es dazu auch zu sehen geben.

Casper ließ sich für NUR LIEBE, IMMER „von der Energie lenken“

In dem Track „emma“ gehe es Benjamin Griffey, wie Casper mit bürgerlichen Namen heißt, darum, zu zeigen, „dass es total in Ordnung ist, mal nicht weiter zu wissen und drüber zu sein“. Auf Instagram hat Griffey bereits ein Snippet des neuen Stücks und einen Videoschnipsel geteilt.

Über diesen Link kommt ihr zur Video-Premiere auf YouTube.

Weiterhin lässt er in der dazugehörigen Pressemitteilung zum Entstehungsprozess des neuen Werkes vermelden: „Meine Musik und meine Herangehensweise an sie waren immer sehr recherche- und konzeptbasiert. Davon wollte ich mich komplett lösen und im Songwriting einfach mal gucken, was im Moment passiert. Es hat sich am Anfang sehr nackt angefühlt, so leise und klein zu sein – aber ich entdecke immer mehr meine melodischere Seite“.

Plus: Seiner „melodischeren Seite“ habe er auf NUR LIEBE, IMMER generell viel Platz eingeräumt. „Ich glaube, die Songs auf dem kommenden Album sind der Versuch einer neuen Herangehensweise und den Song und das Ergebnis nicht vor der Entstehung schon zu erdenken, sondern sich einfach mal im Studio von der Energie lenken zu lassen“, erklärt er. „Ganz ohne überbordendes Gesamtkonzept, genregrenzen-sprengenden Ansatz oder irgendein sonstiges Ziel loslaufen und schauen, wo man ankommt“, führt Casper weiter aus.

NUR LIEBE IMMER erscheint am 24. November auf Vinyl, CD und als Tape. Die Platte kann ab Freitag, den 16. Juni, 18 Uhr mit Merch-Bundles oder mit Tickets für eine Casper-Show vorbestellt werden.

Casper live in Bielefeld 2024

Casper hat noch mehr Ankündigungen für seine Fans parat: Am 15. Juni 2024 wird er ein exklusives Konzert in seiner Heimatstadt Bielefeld spielen. Es wird, so heißt es in seinem Instagram-Post, „das einzige Konzert im kommenden Jahr zum neuen Album“ sein. Der Vorverkauf zum „verliebt in die stadt, die es nicht gibt“-Open-Air startet ebenfalls am Freitag, 16. Juni, um 18 Uhr. Der Ort, an dem die Show stattfinden soll, ist noch nicht bekannt.

In den Kommentaren unter Caspers neuen Social-Posts ist indes die Gerüchteküche am Brodeln. Seine Fans sind besorgt, es könnte sich um sein letztes Album handeln. „So viel Vorfreude und doch so viel Angst, dass es das Ende sein könnte“, schrieb eine Userin. Eine andere Userin kommentierte: „bitte sag dass es KEIN abschiedalbum ist.“ „neues und hoffentlich NICHT letztes album??“, hofft eine Weitere.