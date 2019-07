Casper und Marteria: Merchstreit mit der Berliner Waldbühne

Im Rahmen ihrer „1982“-Tour geben die beiden Rapper Casper und Marteria am 3. August 2019 ein Konzert in der Berliner Waldbühne. Jetzt kam es zwischen den Musikern und den Betreibern der Waldbühne zum Streit. Casper und Marteria werfen ihnen zu hohe Konzessionen, eine Art Steuern auf den Verkauf von Merchandise, vor.

Via Instagram erklärte Casper, dass es sich bei Eventim um den Betreiber der Waldbühne handele und durch dessen immense Konzessionen ein T-Shirt für über 40 Euro in den Verkauf gehen müsse. Regulär kostet das gleiche T-Shirt in ihrem Online-Shop nur 25 Euro. Der auf der Waldbühne aufgerufene Preis wäre nicht fair. Aus diesem Grund haben sich Casper und Marteria dafür entschieden, auf ihrem Konzert kein regulären Merchstand aufzubauen, da sie das „Machtspiel“ von Eventim nicht mitspielen wollten.

Stattdessen werden sie einen sogenannten „Pre-Merch-Store“ eröffnen. Die Fans können online das Merch ihrer Wahl vorbestellen und versandkostenfrei vor der Waldbühne abholen. Casper und Marteria werden ebenfalls vor Ort sein, Autogramme verteilen und Fotos machen. Damit möchten sie ihre Fans vor überteuerten Merch-Preisen schützen.

Die Sprecherin der Waldbühne Jessica Paul äußerte sich auf Nachfrage der „Musikwoche“ zu dem Streit und den Konsequenzen:

„Selbstverständlich respektieren wir den Wunsch des Künstlers, Fan-Artikel über eine ‚Pre-Merch‘-Aktion und nicht während des Konzerts in der Waldbühne zu verkaufen. Unsere Konzessionen sind branchenüblich, für alle gleich und seit vielen Jahren stabil. Sie decken unter anderem Kosten für das Verkaufspersonal und Infrastrukturleistungen (Warenannahme und -verteilung; Auf-, Abbau und Anbindung der Stände; Einrichtung der Kassen, Payment, Abrechnung und Auslagerung; Strom) und werden von allen Veranstaltern akzeptiert.“

Zudem erklärte sie, dass der Preis für die T-Shirts bei 30 Euro und nicht, wie von Casper behauptet, 40 Euro liegen würde.

Am 31. August 2018 veröffentlichten Casper und Marteria ihr erstes gemeinsames Album 1982. Seitdem haben die beiden zusammen zahlreiche Konzerte und Festivalauftritte hinter sich.

Auf das Konzert in Berlin folgen noch zwei weitere Open-Air-Shows: Am 9. August 2019 treten Casper und Marteria in Hamburg auf der Trabrennbahn und am am 31. August 2019 am Baldeney See in Essen.