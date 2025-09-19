So ausgelassen feierte Charli XCX ihre Hochzeit auf Sizilien

Charli XCX und George Daniel wissen wie man feiert – und vor allem mit wem.

Charli XCX und The-1975-Schlagzeuger George Daniel heirateten im Juli dieses Jahres in kleinem Kreis und erst kürzlich noch einmal in Sizilien. Nun teilte die Sängerin Bilder und Videos des Hochzeitswochenendes. Mit dabei: Matty Healy, Robyn, Troye Sivan und einige mehr.

Brat-Hochzeit eroberte kurzzeitig das Internet

Fans feierten bereits die erste, intimere Hochzeit der Brat-Sängerin im Juli dieses Jahres in London. Besonders viral gingen die Paparazzi-Bilder des frisch vermählten Ehepaares, rauchend in einer Seitenstraße der britischen Großstadt.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Charli XCX: Party-Wochenende auf Sizilien

Die zweite Eheschließung der beiden Musiker fiel jedoch weitaus größer aus, wie Charli XCX nun auf Instagram teilte. Die Zeremonie fand an einem langen Wochenende auf der italienischen Insel Sizilien statt. Während die Londoner Hochzeit mit lediglich 20 Personen gefeiert wurde, hat sich die Anzahl der Gäste für die mediterrane Hochzeit mehr als verdoppelt. Und die Gästeliste kann sich sehen lassen.

Es war bereits bekannt, dass Daniels Bandkollegen Matty Healy, Ross MacDonald und Adam Hann zur Zeremonie eingeladen wurden. Ebenso wie Troye Sivan, Clairo, Sängerin Beabadoobee und Chicken-Shop-Moderatorin Amelia Dimoldenberg. Überraschenderweise auch mit dabei: Matty Healys Mutter Denise Welch.

Eine Gästeliste voller Stars

Der Post auf Instagram zeigt nun jedoch, dass auch einige Schauspieler:innen und Musiker:innen zum Freundeskreis von Charli XCX gehören, wie sie in ihrem Beitrag schreibt. Da sieht man etwa Schauspielerin Julia Fox in einem schicken schwarz-pinken Kostüm am Tisch sitzen, oder den Musikproduzenten A. G. Cook und Songwriter EASYFUN tanzen. Matty Healy gab an einem Abend sogar den DJ.

In einem anderen Clip sieht man den 1975-Frontmann crowdsurfen, während Charli zusammen mit Model Gabbriette und dem schwedischen Rapper Yung Lean tanzend abgelichtet wurde.

Weitere Fotos zeigen den Dramatiker Jeremy O. Harris und den schwedischen Musikproduzenten Linus Wiklund. Ebenfalls zu sehen sind der Fotograf Aidan Zamiri, die kanadische Künstlerin Petra Collins, die Schauspielerin und Komikerin Alex Consani sowie Singer-Songwriterin Robyn.

Kennengelernt hat sich das Paar 2020 bei den NME Awards, bei der die 33-Jährige dem Musiker fast bis auf die Toilette gefolgt sei. Heute gilt die Sängerin als Begründerin des Brat-Trends und genießt gemeinhin die Sympathie des Internets.