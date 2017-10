The Velvet Undergrounds John Cale und Moe Tucker spielen „I’m Waiting For The Man“ live

The Velvet Undergrounds John Cale und Moe Tucker haben wieder gemeinsam auf der Bühne gestanden. Im Rahmen des „Grammy Salute To Music Legends“-Konzerts performten die beiden noch lebenden Mitglieder der Band um Lou Reed „I’m Waiting For The Man“ vom selbstbetitelten Debütalbum, das in diesem Jahr sein 50-jähriges Jubiläum feiert.

Während John Cale singend am Keyboard stand, hielt sich die ehemalige Schlagzeugerin Moe Tucker mit einem Tamburin in der Hand im Hintergrund. Dies ist insofern nicht verwunderlich, da sie nach dem Ende von The Velvet Underground der Musik entsagte und in den vergangenen Jahren nur noch als Unterstützerin der ultra-konservativen Tea-Party-Bewegung von sich reden machte.

Schaut euch das Video des gemeinsamen Auftritts von John Cale und Moe Tucker hier an: