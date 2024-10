Chase Atlantic: Deutschlandtour im April 2024

Das in Australien geborene und in Los Angeles lebende Trio wird in Hamburg, Berlin & Köln auftreten.

Chase Atlantic haben Tour-Termine für Deutschland bekanntgegeben. Die Drei werden am 12. April 2025 in der Hamburger Sporthalle aufspielen, sechs Tage die Uber Arena in Berlin mit einem Konzert beehren und am 20. April ihren Tourabschluss in deutschen Gefilden in der Kölner LanxessArena begehen.

Auf Tour mit dabei hat das Alternative-Trio, das australische Wurzeln hat, aber mittlerweile in Los Angeles lebt, ihr viertes Album LOST IN HEAVEN. Dieses erscheint am 1. November und soll im Anschluss natürlich ordentlich auf der Bühne live erprobt werden.

Chase Atlantic live in Deutschland – Konzerttermine im Überblick:

12.04.2025 Hamburg Sporthalle

18.04.2025 Berlin Uber Arena

20.04.2025 Köln LanxessArena

Karten für die Shows von Sänger Mitchel Cave, seinem Bruder Clinton Cave (Gitarre und Saxophon) sowie Christian Anthony (Rhythmus-Gitarre und Vocals) gibt es ab Mittwoch, den 16. Oktober, um 10 Uhr zu erwerben – zumindest wenn man die Telekom- und RTL+-Prio-Möglichkeiten nutzt. Der Ticketmaster-Presale startet dann am Donnerstag, den 17. Oktober um 10 Uhr. Und der allgemeine Vorverkaufsbeginn rollt am Freitag, den 18. Oktober ab um 10 Uhr an.

2014 gegründet, 2015 von Joel und Benji Madden von Good Charlotte unter Vertrag genommen, haben sie bereits eine längere Konzert- und Albumkarriere hingelegt. Nach 2021 machten sie jedoch eine ausgedehntere Pause, um eigenen Angaben zufolge auch „eine Weile einfach das Leben zu genießen“.