Chet Faker in Berlin: Alle Infos zum einzigen Deutschlandkonzert & zur Tour

Chet Faker kommt am 16. Oktober 2025 nach Berlin. Erfahrt alles zu Zeiten, Tickets, Setlist und Anreise zur Show in der Uber Eats Music Hall.

Chet Faker ist derzeit auf Europatour und macht am 16. Oktober auch in Berlin in der Berliner Uber Eats Music Hall Halt. Für den australischen Musiker ist es das einzige Deutschland-Konzert dieser Tournee. Zuletzt war er im Sommer 2024 in Europa zu Gast. Hier sind alle wichtigen Informationen zur Show in der Hauptstadt.

Zeiten

Einlass ist um 18:30 Uhr in der in der Berliner Uber Eats Music Hall, der Auftritt beginnt um 20:00 Uhr. Ob damit zunächst ein Support-Act gemeint ist, bleibt unklar, denn bisher ist kein Voract bekannt gegeben worden.

Tickets

Tickets sind über Eventim erhältlich. Ein Sitzplatz kostet 50,95 Euro, ein Stehplatz 47,50 Euro. Zudem werden VIP-Tickets angeboten: Die sogenannten Gallery-Seat-Tickets kosten 78,40 Euro. Sie beinhalten laut Eventim einen Sitzplatz in Block 203, exklusiven Zugang zur „Gallery Bar“, Zutritt über die „Fast Lane“ zur Uber Eats Music Hall, kostenlose Garderobe im dritten Obergeschoss sowie Guest Service.

Anreise

Die Adresse des Venues lautet: Uber-Platz 2, 10243 Berlin.

Öffentliche Verkehrsmittel

Für die Anfahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln bieten sich mehrere Optionen an. Die S-Bahn-Linien S3, S5, S7 und S75 bringen einen alle bis zur Haltestelle Warschauer Straße, von der die Uber Eats Music Hall zu Fuß nur in wenigen Minuten zu erreichen ist. Alternativ fahren auch die U-Bahnen U1 und U3 oder die Buslinien 347 und 300 zur selben Haltestelle. Ansonsten kann auch die Tram M10 und M13 bis zu Revaler Straße oder zur Warschauer Straße genommen werden.

Mit dem Auto

Durch die zahlreichen Möglichkeiten und die Lage der Halle bieten sich die öffentlichen Verkehrsmittel am besten an. Bei der Anfahrt mit Auto sollte der innerstädtischen Beschilderung nach Friedrichshain und anschließend zum Uber-Platz gefolgt werden.

Parken

Parkkapazitäten sind begrenzt. Es gibt aber zwei Parkhäuser unweit des Venues, die für einen Stundentarif von 3,50 Euro nutzbar sind.

Parkhaus Arena: Das Parkhaus befindet sich in der Helen-Ernst-Straße 2-4 und ist über die Marianne-von-Rantzau-Straße erreichbar. Man erreicht es über die Mühlenstraße, indem man der Ausschilderung „Parkhaus Arena“ folgt. Vom Parkhaus sind es nur wenige hundert Meter zur Uber Eats Music Hall.

Parkhaus Plaza: Die Zufahrt zur Tiefgarage „Parkhaus Plaza“ befindet sich an der Mildred-Harnack-Straße. Von hier sind es nur wenige Treppenstufen bis zur Uber Eats Music Hall.

Setlist

Die Setlist der anstehenden Konzerte ist bisher nicht bekannt. Beim Osheaga Festival in Kanada spielte Chet Faker am 3. August 2025 unter anderem die Songs „1998“, „Cigarettes & Loneliness“, „The Trouble With Us“, „Birthday Card“, „No Diggity“, „Drop the Game“ und „Gold“. Gut möglich, dass diese Tracks auch in Berlin zu hören sein werden.

Chet Fakers neue Tracks

Zuletzt veröffentlichte der Soul-Künstler zwei Singles: „Far Side of the Moon“ im Juli 2025 und „Ineffizient Love“ im September. Hier reinhören:

Der australische Musiker wurde 2011 mit seinem Cover von Blackstreets „No Diggity“ international so richtig bekannt. Anschließend veröffentlichte er die EP LOCKJAW mit Flume und 2014 sein Debütalbum BUILT ON GLASS. Heute ist er fest in der Musikszene etabliert und wurde mehrfach mit ARIA Awards ausgezeichnet.

In den vergangenen Jahren veröffentlichte er Musik sowohl unter seinem Künstlernamen Chet Faker als auch unter seinem Klarnamen Nick Murphy. Zuletzt bekam man von ihm 2021 HOTEL SURRENDER in Albumlänge zu hören.