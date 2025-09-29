Doja Cat: Zwei Deutschlandkonzerte im Juni 2025

von 
Doja Cat live

Doja Cat live  |  Doja Cat kommt 2026 für zwei Sommerkonzerte nach Detuschland

Foto: Getty Images for Coachella. Scott Dudelson. All rights reserved.
Am 15. Juni wird Doja Cat in Hamburg und am 17. Juni in Berlin auftreten. Hier alle Infos.

Am 26. September hat Doja Cat mit VIE ihr fünftes Studioalbum herausgehauen. Grund genug, dem Release eine Tour folgen zu lassen. Die US-Sängerin und -Rapperin hat sich für ihren Deutschlandbesuch den Sommermonat Juni herausgesucht.

Konkret wird sie am Montag, den 15. Juni 2026, in Hamburg zu sehen sein und zwei Tage später, am 17. Juni, in der Hauptstadt.

Doja Cat live 2026: Deutschlandtermine im Überblick

  • 15.06.2026, Hamburg – Barclays Arena
  • 17.06.2026, Berlin – Uber Arena
Tickets für Doja Cat

Bereits in Kürze soll es Tickets für die Konzerte in deutschen Gefilden bei allen bekannten Vorverkaufsstellen zu erwerben geben.

Ein Support-Act ist bisher jedoch noch nicht bekannt gegeben worden.

Themen aus dem Artikel:

Live Konzerte deutschlandtour Doja Cat
