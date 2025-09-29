Doja Cat: Zwei Deutschlandkonzerte im Juni 2025
Am 15. Juni wird Doja Cat in Hamburg und am 17. Juni in Berlin auftreten. Hier alle Infos.
Am 26. September hat Doja Cat mit VIE ihr fünftes Studioalbum herausgehauen. Grund genug, dem Release eine Tour folgen zu lassen. Die US-Sängerin und -Rapperin hat sich für ihren Deutschlandbesuch den Sommermonat Juni herausgesucht.
Konkret wird sie am Montag, den 15. Juni 2026, in Hamburg zu sehen sein und zwei Tage später, am 17. Juni, in der Hauptstadt.
Doja Cat live 2026: Deutschlandtermine im Überblick
- 15.06.2026, Hamburg – Barclays Arena
- 17.06.2026, Berlin – Uber Arena
Tickets für Doja Cat
Bereits in Kürze soll es Tickets für die Konzerte in deutschen Gefilden bei allen bekannten Vorverkaufsstellen zu erwerben geben.
Ein Support-Act ist bisher jedoch noch nicht bekannt gegeben worden.