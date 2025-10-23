Chet Faker kündigt neues Album A LOVE FOR STRANGERS an

Lord Huron im Interview: Künstlerische Unabhängigkeit, Identität & das neue Album

Chet Faker ist zurück: Die neue Single „This Time for Real" läutet sein viertes Studioalbum A LOVE FOR STRANGERS ein.

Chet Faker is back: Nach HOTEL SURRENDER (2021) kündigt er nun sein viertes Studioalbum an. Am 13. Februar 2026 kehrt er mit A LOVE FOR STRANGERS also zurück auf seine „musikalische Entdeckungsreise“, wie es in der Pressemitteilung zum neuen Werk heißt. Der Musikproduzent und Songwriter hinter dem Projekt, Nick Murphy, lieferte bereits im Juli einen Vorgeschmack auf die neue LP. Seine bisherigen Singleauskopplungen geben Einblicke in Chet Fakers musikalische Reise zwischen Soul, Electronica und emotionaler Nahbarkeit.

Neue Single: „This Time For Real“

Am 23. Oktober erscheint der dritte Single-Release des anstehenden Albums. „This Time For Real“ thematisiert in hymnisch-selbstreferenzieller Manier den Umgang Murphys mit den Erwartungshaltungen innerhalb der Musikindustrie, vor denen auch er als etablierter Künstler nicht gefeit zu sein scheint. Der Song folgt auf „Far Side of the Moon“ und „Inefficient Love“ – zwei introspektive Tracks, in denen sich Murphy thematisch zwischen Selbstfindung, Liebe und Isolation bewegt und seine charakteristische Sound-Verbindung aus melancholischer Harmonie und elektronisch-souliger Wärme festigt.

Die neue Single „This Time for Real“ sorgt dabei für eine leicht veränderte Stimmung, bleibt aber klar in der typischen Klangwelt Chet Fakers verankert. Hier reinhören:

Das ist Chet Faker

Nick Murphy startete 2011 seine Karriere als Musiker. Mit seiner Coverversion von Blackstreets „No Diggity“ gewann der Australier eine internationale Fangemeinde, die ihn noch im selben Jahr ins Rampenlicht rückte. Es folgte eine von Kritiker:innen geschätzte EP, die er unter dem Pseudonym Chet Faker gemeinsam mit dem Musikproduzenten Flume veröffentlichte. Zwei Jahre später erschien das mit Platin ausgezeichnete Debütalbum BUILT ON GLASS (2014).

Seitdem hat Murphy seine Diskografie kontinuierlich erweitert: Als Chet Faker veröffentlichte er 2021 das Album HOTEL SURRENDER, zuvor unter seinem Geburtsnamen die Alben RUN FAST SLEEP NAKED (2019) und MUSIC FOR SILENCE (2020).

Ob unter Pseudonym oder als Nick Murphy – der 37-Jährige hat sich in der internationalen Musikszene fest etabliert. Zwischen Modern Soul, R&B und House bewegt sich Chet Faker nach eigenen Angaben in ständiger Neuerfindung. Die neuen Singles „Far Side of the Moon“, „Inefficient Love“ und „This Time for Real“ stehen als „schillernder Beweis dafür“, dass diese Entwicklung noch lange nicht abgeschlossen ist, so die Info in der Pressemitteilung.