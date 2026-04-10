Tom DeLonge zeigt Trent Reznor ein Alien-Foto

Blink-182-Musiker Tom DeLonge überraschte Nine-Inch-Nails-Frontmann Trent Reznor auf einer Hochzeit mit einem Foto eines toten Aliens. Drummer Ilan Rubin schildert die kuriose Anekdote.

Über die Existenz von Außerirdischen scheiden sich weltweit die Meinungen. Unzählige Verschwörungstheorien kursieren zu diesem Thema: So sollen bereits UFOs gesichtet worden sein, und Aliens sollen seit Jahren in der berüchtigten Area 51 gefangen gehalten werden. Was für viele Unfug ist, hat für andere Hand und Fuß. Dass Blink-182-Musiker Tom DeLonge von der Existenz von Aliens überzeugt ist, ist kein Geheimnis. Zuletzt sorgte er mit einem kuriosen Zwischenfall auf einer Hochzeit für Aufsehen.

Foto von totem Alien auf Hochzeit

Dass DeLonge im Privaten keinen Hehl aus seiner Faszination für das Außerirdische macht, ist bekannt. Einen weiteren lustigen Zwischenfall gab es auf der Hochzeit von Nine Inch Nails- und Foo-Fighters-Drummer Ilan Rubin. Dieser berichtete kürzlich im Podcast „Go with Elmo Lovano“, dass DeLonge dem Nine-Inch-Nails-Frontmann Trent Reznor ein Foto eines toten Aliens gezeigt haben soll.

Der Schlagzeuger schilderte die Anekdote folgendermaßen: „Wir kommen endlich zum Empfang, und die ersten beiden Leute, die ich sehe, sind Tom und Trent. Tom ist ein wirklich großer Kerl, und er steht einfach über Trent. Sein Handy ist gezückt, und ich weiß, wie das läuft. ‘Hey, schau dir das mal an!’ Und ich denke mir: Was zeigt er ihm denn jetzt wohl? Ich gehe direkt auf sie zu und sage: ‘Hey Jungs, wie läuft’s?’ Tom sagt: ‘Alter! Herzlichen Glückwunsch! Bis später, ich hole mir was zu trinken!’ Ich frage: ‘Trent, was ist los?’ Er sagt: ‘Der Typ hat mir gerade einen toten Außerirdischen gezeigt.’“

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So schnell, wie die zum Schmunzeln reizende Situation entstand, war sie auch wieder vorbei, und die Feierlichkeiten nahmen ihren Gang.

Tom DeLonge der Alien-Forscher

Seine Faszination für das Außerirdische sorgte in den letzten Jahren bereits für die ein oder andere Kuriosität. Im Jahr 2017 gründete er eine Akademie, die sich der Alien-Forschung widmet. Deren Mission sei es, „die Menschen über die Existenz von UFOs aufzuklären“. Im Jahr 2023 zog Tom DeLonge erneut die Aufmerksamkeit auf sich: Als der US-Kongress ankündigte, erstmals eine Anhörung über UFOs abzuhalten, rief der 50-Jährige während einer Show: „Ich hatte recht mit den UFOs, f**kt euch!“