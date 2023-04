King Princess covert Soundgardens „Black Hole Sun“

Die Singer-Songwriterin hat den berühmtesten Song der Grunge-Band live gecovert. Warum? Ganz einfach: „Ich bin ein riesiger Chris-Cornell-Fan“.

King Princess hat für Triple Js Segment „Like a Version“ Soundgardens „Black Hole Sun“ gecovert. Sie trat mit ihrer Band in dem Triple-J-Studio auf und gab in dem Zusammenhang ein Interview.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

„Das ist ein Lied, das ich schon als kleines Kind gehört habe“, sagte sie anschließend. „Meine Eltern haben sie [Soundgarden, Anm. d. Red.] ’92 auf dem Lollapalooza spielen sehen, und ich glaube, ich mag es, Songs wieder aufzugreifen, die mir als Kind viel bedeutet haben und mich zur Musik inspiriert haben“. Zudem adelte sie Soundgarden, die Instrumentalisierung des Songs und vor allem deren 2017 verstorbenen Sänger: „Ich bin ein riesiger Chris-Cornell-Fan“. Das von ihm geschriebene Stück erschien ursprünglich 1994 auf dem Album SUPERUNKNOWN.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Es war nicht der erste Auftritt der 24-Jährigen bei dem australischen Radiosender. Bereits 2018 war sie zu Gast und coverte mit ihrer Band „Fell In Love With A Girl“ von The White Stripes. „Ich liebe Jack White. Und ich bin homosexuell. Also dachte ich, es wäre passend“, sagte sie zu ihrem fünf Jahre zurückliegenden Auftritt. Die Multiinstrumentalistin brachte vergangenes Jahr mit HOLD ON BABY ihren zweiten Langspieler heraus. Im März erschien ihr Song „The Bend“, den sie ebenfalls für „Like a Version“ performte.