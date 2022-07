Kindervideo: Chris Cornells Tochter Toni erinnert an ihren verstorbenen Vater

Am 2o. Juli 2022 wäre Chris Cornell 58 Jahre alt geworden. Dazu kam es nicht mehr: Der legendäre Grunge-Musiker, Soundgarden– und Audioslave-Sänger starb am 18. Mai 2017 nach einem Konzert in Detroit durch Suizid. Seine Tochter Toni hat nun an ihren Vater erinnert.

Auf Instagram postete sie ein Video aus ihrer Kindheit. Darin sieht man, wie Papa Chris vor beeindruckendem Berg-Panorama Akustikgitarre spielt und seiner Tochter Gesangstipps gibt. „Hoch singen ist nicht das gleiche wie laut singen“, erklärt er, während Toni Rihannas Refrain aus Eminems „Love The Way You Lie“ intoniert. Danach übernimmt Tonis jüngerer Bruder Christopher ein paar Rap-Parts.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Toni Cornell (@tonicornell)

Toni Cornell schrieb einen Begleittext zu dem Video. „‘Nothing Compares 2 U’ is nicht nur ein Lied”, sagte sie in Anspielung auf Sinead O’Connors Prince-Song, den Chris und Toni Cornell in der Vergangenheit coverten. „Das ist, was ich wirklich denke, wenn ich auf unser gemeinsames Leben und unsere Erinnerungen zurückblicke. Du spieltest uns immer Musik vor, hast mit uns gesungen und getanzt.

Sie fuhr fort: „Die Welt wäre nicht dieselbe ohne Dich gewesen, und sie wird ohne Dich nie wieder dieselbe sein. Du schriebst nicht nur den Soundtrack unserer Leben, sondern für Millionen, und wir werden ihn für immer hören. Wir spüren Dich in unserer Nähe durch Deine Texte, Liebe und all die Erinnerungen, die unsere Welt formten, uns zu dem machten, was wir sind und für immer in unseren Seelen eingraviert bleiben werden. An Deinem Geburtstag und an jedem anderen Tag feiern wir Dich und erinnern uns, wie glücklich wir waren, dass Du unser warst.“

Chris Cornells Witwe erklärte in einem Interview, dass ihr Mann großer Fan von Eminem gewesen sei. Sie erinnert sich: „Im Auto hörten wir ‘Not Afraid’ und unser Sohn Christopher sang plötzlich mit. Das war sein Lieblingslied.“ Danach sangen Vater und Sohn den Song regelmäßig auf Autofahrten.

Empfehlung der Redaktion Nachruf Chris Cornell war Seattles mächtige Stimme Chris Cornell war Seattles mächtige Stimme

Auch Lily Cornell Silver, Chris Cornells Tochter aus erster Ehe, hat auf Instagram an ihren Vater erinnert. Sie postete ein Foto davon, wie er sie als Kleinkind mitsamt Gummipferd auf dem Arm hält und küsst.