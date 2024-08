Chris Hemsworth spielte Schlagzeug mit Ed Sheeran vor 70.000 Fans

Hemsworth feiert sein Schlagzeug-Debüt bei Sheerans Konzert – alles für eine umfassende Gesundheitsrecherche.

Der Schauspieler Chris Hemsworth, bekannt aus der „Thor“-Reihe, hat ein neues Talent von sich öffentlich gemacht. Er spielte Schlagzeug vor einem Publikum von 70.000 Menschen bei einem Ed-Sheeran-Konzert in Bukarest, Rumänien. Dieser überraschende Kurzauftritt fand während des Songs „Thinking Out Loud“ statt – und es war das erste Mal, dass der Australier sich als Musiker präsentierte.

Hemsworth begab sich für kognitive Gesundheit an die Drums

Der besondere Live-Moment wird auch in einer Episode der zweiten Staffel der National-Geographic-Serie „Limitless With Chris Hemsworth“ zu sehen sein. Die Serie, die auf Disney+ ausgestrahlt wird, erforscht verschiedene Methoden zur Förderung der Langlebigkeit und der geistigen Fitness. In dieser speziellen Episode wird Hemsworths Reise zum Erlernen des Schlagzeugspielens genauer dokumentiert.

Ed Sheeran teilte in den sozialen Medien mit, dass Chris Hemsworth das Schlagzeugspielen speziell für diesen Gig gelernt habe. Der Mime hatte Sheeran per E-Mail kontaktiert und erklärt, dass er an einem Dokumentarfilm über die eigene kognitive Gesundheit arbeiten würde und dabei Support vom Briten beziehungsweise einen Platz auf der Sheerans Bühne bräuchte. Sheeran sagte seine Hilfe zu und so wagte sich Hemsworth als Teil seiner Recherche an die Drums.

Ed Sheeran erklärt Chris Hemsworths Drum-Ambitionen:

Hemsworths Serie zeigt den Schauspieler auf einer globalen Suche nach den Geheimnissen der Langlebigkeit, wobei er sich körperlichen und geistigen Herausforderungen stellt. Die Serie wird von Hemsworth selbst produziert, zusammen mit Tom Watt-Smith, Jane Root und Arif Nurmohamed für Nutopia. National Geographic ist ebenfalls an der Produktion beteiligt, vertreten durch Bengt Anderson und Simon Raikes.

„Thinking Out Loud“ mit Chris Hemsworth:

Was das Schlagzeugspielen Hemsworth gebracht hat und wann die Folge mit dem Live-Erlebnis im Streaming verfügbar sein wird, ist aktuell nicht bekannt.

Chris Hemsworths „Hulk Hogan“-Film gestrichen

Was es sonst Neues von Hemsworths Karriere gibt: Es wurde kürzlich bekannt, dass ein geplantes „Hulk Hogan“-Biopic, in dem er die Hauptrolle spielen sollte, gestrichen wurde.

Der Film sollte von Todd Phillips, dem Regisseur von „Joker“, inszeniert werden. Phillips erklärte jedoch, dass das Projekt, das ursprünglich 2019 angekündigt wurde, aufgrund verschiedener Probleme – darunter das Aussteigen von Netflix – nicht weitergeführt wird.

Hogan selbst hatte bereits 2023 Zweifel an der Zukunft des Films geäußert und verpasste Geschäftstermine als Grund für den Stillstand genannt. Dennoch wird es bald einen Kinofilm geben, der auf Hogans Leben basiert: „Killing Gawker“, produziert von Ben Affleck und Matt Damon, unter der Regie von Gus Van Sant, wird den Rechtsstreit zwischen Hogan und Gawker Media beleuchten.