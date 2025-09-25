Christin Nichols: Neues Album, Single und Tour

Christin Nichols kommt zurück: Alle Infos zum neuen Album, ihrer Single und der anstehenden Tour.

Christin Nichols machte sich im Laufe ihrer Karriere einen Namen als Schauspielerin, Synchronsprecherin, Komponistin und Sängerin. Nun kündigte die Deutsch-Britin ihr drittes Album als Solosängerin an und veröffentlicht pünktlich dazu ihre neue Single „Cheerleader“.

Christin Nichols über neue LP: „Das bin genau ich“

Aber erst einmal ein Blick zurück: 2022 erschien ihr Debütalbum I’M FINE, zwei Jahre später RETTE SICH, WER KANN (2024). Die Musikerin verbindet Einflüsse aus Post-Punk und Wave mit düsterem, weitläufigem Pop und intimen, chansonartigen Momenten. Und im Jetzt angekommen: Ihr drittes, selbstbetiteltes Album wird am 6. März 2026 erscheinen.

Seit Herbst 2024 haben Christin Nichols und Stefan Ernst von Isolation Berlin am neuen Album gearbeitet. In ihrer dritten Veröffentlichung verhandelt die Sängerin ihre eigenes Empfinden mit sich selbst und ihrer Umwelt. „Dieses Album, das bin genau ich an diesem Punkt meines Lebens“, so die Sängerin.

Ihre manchmal humorvolle, oft aber auch grimmige Suche nach Wahrheit findet sich natürlich auch auf CHRISTIN NICHOLS. Dabei werde es auch immer wieder um Selbstzweifel gehen, um das Hadern mit der eigenen Existenz, ja fast mit der ganzen Welt.

Ein großer Anspruch, dem die Sängerin aber gewachsen scheint. Mit ihren letzten beiden Platten sicherte sie sich einen festen Platz in der deutschen Musiklandschaft, unter anderem auch durch ihre sanfte Kombination aus symbolträchtigen, aktivistisch-aufgeladenen Texte und treibenden Melodien.

„Cheerleader“: Vom Potential der Selbstliebe

Pünktlich zur Ankündigung ihres dritten Albums erschien am Mittwoch (24. September) auch die neueste Single der Musikerin: „Cheerleader“.

Zu energetischen Indie-Gitarren und fließenden Keybordabfolgen besingt Nichols hier vom Schmerz der Einsamkeit und den heilenden Möglichkeiten der (Selbst-)Liebe. „‚Cheerleader‘ habe ich in einer dunklen Zeit geschrieben, in der ich dachte: ‚Ach egal, wen interessiert es, ob es mich gibt oder nicht?’‘“, erklärt sie.

Ihre neue Single „Cheerleader“:

Christin Nichols Tour 2026: Tickets und Termine

Ab April nächsten Jahres wird man die Sängerin auf den Bühnen wieder live miterleben können. Im Rahmen ihrer „Heute ist mal wirklich alles gut“-Tour spielt sie zehn Gigs in Deutschland, das Abschlusskonzert wird im Berliner Lido stattfinden. Tickets sind bereits erhältlich.