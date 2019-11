Coldplay verzichten auf Tour zu EVERYDAY LIFE – dem Klima zuliebe

Foto: Getty Images, Mauricio Santana. All rights reserved.

Das kommende Album EVERYDAY LIFE von Coldplay steht in den Startlöchern. Doch die Band plant vorerst keine Tournee mit ihrer neuen Platte. „Wir gehen mit diesem Album nicht auf Tour“, so deutlich ist die Aussage von Coldplay-Frontmann Chris Martin gegenüber BBC News. „Wir nehmen uns die nächsten ein oder zwei Jahre Zeit, um herauszufinden, wie unsere Tour […] nachhaltig werden kann.“ Martin sagte weiter, dass er will, dass alle zukünftigen Touren von Coldplay nicht nur keinen negativen, sondern idealerweise sogar „einen positiven Einfluss [auf die Umwelt] haben“.

Chris Martin möchte, dass die nächste Coldplay-Tour die bestmögliche und klimafreundlichste Version einer Tour wird. Er sagte, dass er enttäuscht wäre, wenn sie es nicht schaffen würden, eine klimaneutrale Tournee zu planen. Am schwierigsten seien dabei allerdings die notwendigen Flüge. „Unser Traum ist eine Show ohne Einwegplastik, die größtenteils mit Solarenergie funktioniert.“

Coldplay veröffentlicht am 22. November ihr neues Album EVERYDAY LIFE. Die neue Platte spiegele laut der Band ihre Gefühlslage gegenüber der Umwelt wider. „Wenn man das Privileg hat, um die Welt zu reisen, dann weiß man, dass wir alle von demselben Ort kommen. Auf sehr sanfte, britische Art sagen wir damit, dass wir uns nicht anders fühlen als jeder andere Mensch auf der Welt.“

Ihr vorheriges Album A HEAD FULL OF DREAMS erschien 2015 , mit dieser Platte tourten Coldplay 2016 und 2017 in vier Kontinenten und spielte über 120 Konzerte.

EVERYDAY LIFE wird er vorerst nur einmal live in Europa zu hören sein. Am 25. November spielen Coldplay ein einmaliges Konzert im Londoner Natural History Museum. Alle Erlöse werden an eine Umweltschutzorganisation gespendet.

Einen Tag vor Album-Veröffentlichung liefern Coldplay zudem eine weitere Doppel-Kostproben daraus. Sie veröffentlichten die beiden neuen Song „Champion Of The World“ und „Daddy“.