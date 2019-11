Fridays For Future: Seeed kündigen Auftritt zum 4. globalen Klimastreik an

Der Countdown zum 4. globalen Klimastreik am 29. November 2019 läuft. Anlässlich der UN-Klimakonferenz 2019 (COP 25) in Santiago de Chile sind deutschlandweit bereits in fast 200 Städten Aktionen geplant, natürlich auch in Berlin.

A post shared by Fridays For Future Deutschland (@fridaysforfuture.de) on Oct 3, 2019 at 10:00pm PDT

View this post on Instagram

Die „Fridays For Future“-Bewegung findet zunehmend prominente Unterstützung. Immer mehr Künstler solidarisieren sich mit den streikenden Schülern. So haben The 1975 zum Beispiel einen eigenen Song mit Greta Thunberg aufgenommen, die als Aushängeschild der Bewegung gilt. Auf der bisher letzten Großdemo in Hamburg standen unter anderem Bosse und Henning May von AnnenMayKantereit auf der Demo-Bühne. Nun reihen sich auch Seeed in die Liste der musikalische Unterstützer der Klimademonstrationen ein.