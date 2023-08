Billie Eilish: Fans feiern sie für ihren Flug in der Economy Class

Warum die Sängerin trotz immenser Erfolge nicht im Privatjet fliegt, erfahrt ihr hier.

Während sich andere Stars mit ihren Privatjets preisen, fliegt Billie Eilish Economy Class, zumindest wurde sie bei mindestens einem Economy-Class-Flug gesehen. Diese Entscheidung rechnen Fans ihr nun hoch an. In einem aktuell viral gehenden TikTok-Video entdeckte ein Fan die „No Time To Die“-Sängerin auf einem Flug der belgischen Fluggesellschaft Brussels Airlines. Das Video entstand auf einem Sitzplatz einige Reihen hinter Eilish. Erkennen lässt sich eine Strickmütze mit blauen Sternen, die die Sängerin auf einer ihrer Instagram-Stories ebenfalls trägt. Der Clip ist betitelt mit: „POV: Du bist in einem Flugzeug mit Billie (kann immer noch nicht glauben, was gerade passiert ist).“

Während sich Begeisterung und Verwunderung vieler Billie-Eilish-Fans in den Kommentaren des Videos verbreiten, äußert sich ein weiterer User: „Leute, sie fliegt nicht so viel mit Privatjets, weil sie tatsächlich etwas für unsere Umwelt tut, lmao.“ Tatsächlich liegt der Veganerin das Klima schon lange Zeit am Herzen. Am 30. August veranstaltet Billie Eilish in London die Klimaschutz-Veranstaltung „Overheated“ – eine Zusammenkunft von Klimaaktivist:innen, Musiker:innen und Designer:innen.

Zuletzt feierte die 21-Jährige immense Erfolge mit ihrer Single „What Was I Made For?“ als Soundtrack für den Kinohit „Barbie“. Ihr letztes Album HAPPIER THAN EVER erschien im Jahr 2021. Momentan arbeitet Billie Eilish an ihrem dritten Studioalbum.