„Community“: Alles, was Ihr jetzt zur College-Serie wissen solltet

Ihr wollt jetzt in die „Community“-Welt einsteigen? Hier könnt Ihr die wichtigsten Fakten nachlesen.

Wo ist die Serie verfügbar?

„Ich bin kein Soziopath. Ich bekomme schon mit, wenn ich etwas falsch mache. Ich bin einfach nur der Typ, der es nicht mag, Tests zu schreiben, zu arbeiten und angeschrien zu werden. Also wenn du genau darüber nachdenkst, bin ich die vernünftigste Person hier“, sagt Jeff Winger (Joel McHale), der zu Beginn des Plots als Dokumentenfälscher eingeführt wird. Jeffs Späße gab es in Deutschland schon im Premiumangebot von Amazon Prime Video und Joyn sowie im Free-TV bei Comedy Central zu belachen. Zwischen den Jahren 2009 und 2015 wurde die Serie „Community“ fertigproduziert. Beleben wird sie jetzt auch das Angebot von Netflix.

Trailer zur Staffel 6 von „Community“:

Darum geht es in der Serie: Über Schleichwege zum Diplom

„Community“ erzählt zunächst den Schlamassel von Jeff Winger, einem Typen mit Gelhaar und verschmitztem Grinsen. Jeff hat seine Zulassung als Anwalt verloren. Weil Jeff eben nicht ganz ehrlich war und sein Diplom fälschen musste, bleibt ihm nichts anderes übrig, als seinen Abschluss nachzuholen. So landet Jeff am Greendale Community College, einer Art Volkshochschule, die Menschen mit Leistungsschwäche oder knappen Geldmitteln hilft, doch noch einen der begehrten Abschlüsse zu ergattern. Weil Jeff aber nicht nur schwindelt, sondern auch noch ein verkappter Romancier ist, verguckt er sich nach kurzer Zeit am Community College in die schöne Britta (Gillian Jacobs). Für Britta gibt er sich sogar als Spanisch-Tutor aus. Zum Imponiergehabe gesellt sich nach kurzer Zeit eine klamaukige Lerngruppe, die an der Seite von Jeff durch die Höhen und Tiefen des Community-Alltags purzelt. Und die Moral von der Geschichte: So blöd wie Jeff sei lieber nicht. Doch ganz so einfach ist es nicht. Hinter der Figur des Jeffs steckt mehr.

Gut zu wissen: So geht Community Building

