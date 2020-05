„Community“-Cast feiert für den guten Zweck Online-Reunion

Das wird Dich auch interessieren





Die College-Sitcom „Community“ erfreute sich bereits bei ihrem Serienstart im Jahr 2009 großer Beliebtheit – nun, da die Serie neuerdings bei dem Streaming-Giganten Netflix verfügbar ist, hat sich die Popularität jedoch noch weiter vervielfältigt. Nun hat die US-Zeitschrift „Variety“ verkündet, dass sich die gesamte Besetzung zu einer virtuellen Leseprobe und Fragerunde wiedervereinigt, um Spendengelder für COVID-19-Wohltätigkeitsorganisationen zu sammeln – und Fans sind begeistert.

Die Veranstaltung findet am Montag, den 18. Mai 2020 statt und wird über den YouTube-Kanal von „Community“ und „Sony Pictures TV“ ausgestrahlt. Fans der Serie können ihre Fragen via Social Media mit dem Hashtag #AskCommunity einreichen. Neben Donald Glover, der sich seit seinem Serien-Ausstieg in der fünften Staffel zu einem der gefragtesten Multitalente Amerikas entwickelt hat, werden auch Joel McHale, Gillian Jacobs, Danny Pudi, Yvette Nicole Brown, Jim Rash, Alison Brie, Ken Jeong und Serien-Schöpfer Dan Harmon an dem Event teilnehmen.

Laut „Variety“ werden die Schauspieler*innen die Episode „Cooperative Polygraphy“ aus der fünften Staffel lesen, in der Pierce Hawthorne (gespielt von Komiker-Legende Chevy Chase) beerdigt wird. Die Folge wird wohl nicht zufällig ausgewählt worden sein: Der große Streit zwischen Chase und dem Rest des Casts – der mit Chases Rauswurf bei „Community“ endete – ging im Jahr 2018 in die nächste Runde, als Donald Glover Chases rassistische Tendenzen am Set öffentlich machte. Chevy Chase hatte sich über Jahre hinweg bei allen Beteiligten der Sitcom unbeliebt gemacht, indem er öffentlich über die Qualität der Show lästerte.

Mit der wieder angestiegenen Popularität der Serie gibt es auch immer mehr Gerüchte über eine mögliche Verfilmung von „Community“. Sogar Hauptdarsteller Joel McHale kommentierte die Frage nach einem Film mit den Worten: „Es gibt viel mehr Gerüchte als früher. Ich denke, mit dem wiedererwachten Interesse – und ich weiß, dass die Besetzung daran interessiert ist – könnte es tatsächlich passieren.“ Wir dürfen gespannt bleiben!